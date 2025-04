Rudy Gobert en impose encore face aux Nets

Rudy Gobert a retrouvé son meilleur niveau, et c’est au tour des Nets d’en être les témoins directs… À Brooklyn, le Français cumule 21 points et 18 rebonds pour aider les Wolves à s’imposer 105-90. Un succès qui leur permet de rester bien accrochés au groupe qui se bat pour les places directement qualificatives pour les playoffs.

À quelques jours des playoffs, ou du « play-in », les Wolves doivent à la fois être à leur meilleur niveau, mais aussi travailler de nouvelles choses. Ainsi, face aux Nets, Chris Finch a débuté la rencontre avec Jaden McDaniels comme premier créateur. À ses côtés, Anthony Edwards est à la finition, tandis que Rudy Gobert surprend par sa capacité à être un bon relais au poste. Le Français ne sera jamais Draymond Green ou Nikola Jokic, mais c’est lui qui lance un 15-2 pour permettre à Minnesota de créer un premier écart (18-9).

Rudy Gobert omniprésent

Et c’est encore lui qui secoue ses coéquipiers en deuxième quart-temps lorsque les Nets sont repassés devant (24-22). Le duel Gobert-Claxton anime cette première mi-temps, et la richesse de l’effectif des Wolves fait la différence avec Naz Reid à 3-points ou au alley-oop (46-35). Incapables d’approcher le cercle, les Nets sont limités à 38 points à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Rudy Gobert et Nic Claxton ont poursuivi leur duel. Le Français marque avec la faute et domine dans le dos de la défense, tandis que le pivot des Nets préfère le défier en partant de loin (58-49). Le match s’est équilibré, et on découvre les qualités de Dariq Whitehead, très malheureux depuis son arrivée en NBA. Même s’il y a du déchet dans son attaque du cercle, l’ancien joueur de Duke peut faire des dégâts de loin, et même très loin.

Finalement, c’est Anthony Edwards qui va tuer le match. Alors que les Nets étaient revenus à sept unités (78-71), l’arrière All-Star lance un 7-0 pour redonner 14 points d’avance en moins de deux minutes. Derrière, Rudy Gobert bâche Trendon Watford puis Drew Timme, et Nickeil Alexander-Walker termine le boulot avec une passe éclair pour le Français, puis un 3-points en « stepback » avec la faute. Les Wolves sont à +15 (99-84) et ce sera l’écart final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Grosse frayeur pour Edwards. Après un 3-points en 2e quart-temps, Anthony Edwards a reculé de quelques pas, comme il le fait souvent, et il est malheureusement retombé sur le pied de Jordi Fernandez, debout devant le banc des Nets. Heureusement pour le joueur et les Wolves, il a repris sa place au retour des vestiaires.

– Les Nets pensent à la Draft… Il est visiblement temps pour les Nets de « tanker » puisqu’ils se sont présentés sans Cam Thomas, Day’Ron Sharpe, Noah Clowney et Cam Johnson. Présent, D’Angelo Russell n’a joué que 13 minutes pour aucun point marqué…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.