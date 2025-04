Très peu de mots mais beaucoup de travail pour Alex Sarr

Pour sa première saison en NBA, Alex Sarr a tellement été discret que lors qu’il a laissé ses émotions s’exprimer, face aux Pistons le 13 mars, tout le monde l’a remarqué. Il avait alors été décisif en fin de partie avec un contre sur Cade Cunningham.

« Il a fêté une action défensive et j’adore », confiait son coach Brian Keefe. « Ce n’est pas une action offensive, c’est une action qui permet de gagner un match. S’il veut se réjouir de ça, alors c’est génial car on veut qu’il soit notre pilier en défense. »

Déjà intéressant en défense dès le début de saison, Alex Sarr a surtout progressé offensivement. D’abord avec son shoot à 3-pts en décembre, avant qu’une blessure à la cheville ne le freine quelques jours. Il a depuis gagné en confiance et le montre bien avec 16.7 points de moyenne sur les 17 derniers matches qu’il a disputés. De quoi faire remonter ses chances d’être rookie de l’année, même si c’est toujours fait de manière discrète, sans faire de bruit.

« Il veut devenir un grand joueur et veut que les joueurs autour de lui le soient aussi », constate Kyshawn George. « Il ne le montre pas forcément mais on le voit dans sa façon de jouer, dans l’évolution de son jeu depuis le début de saison, et même depuis la Summer League. On voit qu’il franchit des caps à chaque fois qu’il joue. »

Discrétion, travail et humour

Un travail de l’ombre qui n’étonne pas son frère ainé Olivier Sarr (les deux ont six ans d’écart), qui raconte que, tout petit, Alex Sarr était déjà très consciencieux.

« Il faisait tout ce que je faisais avec la même intensité pour son âge et la même attention des détails. Il prenait les choses très, très sérieusement concernant le basket », se souvient celui qui a joué quelques matches avec le Thunder. « Peu importe ce qu’il a à l’esprit, il s’assure de réussir ou se met dans la meilleure position possible. C’est impressionnant. Le pouvoir de son état d’esprit et de sa détermination est dingue. »

Comme un Kawhi Leonard, dont les expressions sur le terrain sont très, très rares, Alex Sarr serait pourtant, si l’on croît ses coéquipiers, un personnage loin d’être dénué d’humour. Bub Carrington le décrit même comme un « troll ».

« Il est silencieux mais très marrant », confirme Corey Kispert. « C’est un de ces gars qui restent en retrait, observent et ne disent pas grand-chose. Quand il prend la parole, c’est très, très marrant. Surtout, il désire apprendre. Il souhaite devenir meilleur. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 19 57 27 39.9 32.9 64.3 2.0 4.7 6.7 2.3 2.2 0.7 1.6 1.5 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.