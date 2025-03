Le flegmatique Alex Sarr a enfin exulté après son dernier contre décisif

On a rarement vu Alex Sarr afficher ses émotions cette saison, pour sa première campagne en NBA. D’habitude flegmatique, l’intérieur des Wizards s’est enfin lâché dans la fin de match face aux Pistons.

Il faut dire qu’il venait d’enchaîner deux actions décisives dans la dernière minute. D’abord en profitant de la largesse défensive adverse pour filer au dunk et redonner l’avantage à son équipe (126-125). Puis, dans la foulée, en rattrapant l’erreur défensive de Jordan Poole pour cueillir Cade Cunningham sous le cercle !

Un contre qui a même redonné la balle aux Wizards, après « challenge », car c’est finalement le meneur de jeu de Detroit qui touchait la balle en dernier sur l’action.

« Il a réalisé une action qui fait gagner des matchs et le fait qu’il célèbre ce genre de choses, c’est génial parce qu’on veut qu’il soit le socle de notre défense »

« Chacun a sa propre façon de canaliser son énergie » répondait Brian Keefe sur le fait de voir son rookie aussi expressif. « Ce que j’aime, c’est qu’il a fêté une action défensive, et pas seulement l’action offensive. C’est ce qui fait gagner. Il a réalisé une action qui fait gagner des matchs et le fait qu’il célèbre ce genre de choses, c’est génial parce qu’on veut qu’il soit le socle de notre défense. Et c’est une action énorme qu’il a réalisée en fin de match. »

Face à des Pistons qui ont certes cru s’imposer facilement face à la pire équipe de la ligue, Alex Sarr termine donc le match avec 19 points à 7/12 au tir, dont 3/6 de loin, 5 rebonds, 3 passes et 4 contres.

Il continue ainsi d’afficher son potentiel dans ce rôle où il peut écarter le jeu en attaque, mais également « rouler » vers le cercle, même s’il doit encore le faire avec plus de force et d’intensité pour encore mieux punir les défenses adverses. Tout en montrant ses qualités de protection du cercle, de « socle de la défense ».

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 50 27 39.1 31.4 62.9 1.8 4.9 6.7 2.3 2.3 0.6 1.5 1.6 11.9 Total 50 27 39.1 31.4 62.9 1.8 4.9 6.7 2.3 2.3 0.6 1.5 1.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.