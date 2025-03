Lorsqu’il a reçu le cuir à 8 secondes de la fin, Tim Hardaway Jr. ne s’est posé aucune question et a dégainé instantanément. Son tir déclenché à un mètre de la ligne à 3-points a fini trop court. Les Pistons manquaient ainsi d’égaliser et les Wizards faisaient sensation en s’imposant à Detroit.

La pire équipe de la ligue, qui n’avait gagné que deux matchs cette saison face aux équipes avec un bilan positif, a ainsi arraché une victoire sur le parquet de la 6e meilleure écurie de sa conférence. Des Pistons qui s’étaient imposés deux jours plus tôt face aux mêmes Wizards avec 20 points d’avance…

« On doit assumer la responsabilité de ce match. Il ne s’agit pas d’enlever du crédit à ce qu’ils ont fait, parce qu’ils ont bien joué, mais on les a laissés faire. On a lâché neuf points en première mi-temps et offert ‘backdoor’ sur ‘backdoor’. On n’est pas revenu en transition », analyse J.B. Bickerstaff dont l’équipe a concédé 21 points en contre-attaque, mais en a inscrits 29.

L’attaque des Wizards trop à l’aise

Mais sa formation a perdu la bataille aux rebonds et a surtout eu beaucoup de mal à contrôler l’attaque adverse, qui a terminé avec 20 points de plus que sa moyenne sur l’année (109 points). Ce qui fait dire à Isaiah Stewart que les Pistons et lui, « dès le démarrage du match », n’ont « pas pris ce match au sérieux ».

« Il est évident que l’on peut regarder une équipe, son bilan. On était dans la même situation l’année dernière. Ce n’était pas ‘Detroit basketball’ ce soir », regrette l’intérieur, selon qui la majorité de ses coéquipiers ont pris la parole dans le vestiaire après la défaite.

« On savait qu’on n’avait pas fait notre boulot ce soir. On savait qu’on n’avait pas été à la hauteur, donc tout le monde était déçu », rapporte Isaiah Stewart dont l’équipe est pourtant très sérieuse face aux équipes aux bilans négatifs (27 victoires pour 11 défaites). Samedi, les hommes du Michigan accueillent un adversaire d’un tout autre calibre, et face auquel ils devraient forcément être sérieux : le Thunder.