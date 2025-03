Alex Sarr a le dernier mot face aux Pistons !

Les Wizards sont déjà en vacances, mais ils ne vont pas laisser tomber la saison. La preuve avec cette victoire à Detroit dont le héros n’est autre qu’Alex Sarr ! Le Français est décisif en attaque comme en défense pour arracher l’une des plus belles victoires de Washington (129-125).

Après la gifle subie lundi face à ces mêmes Pistons, les Wizards ont cette fois tenu tête à leurs adversaires tout au long de la rencontre. C’est au milieu du 2e quart-temps que les joueurs de Brian Keefe vont produire leur premier effort avec un 13-2 pour prendre les commandes (44-38).

Face à un grand Cade Cunningham, l’adresse de Cory Kispert et l’agressivité de Richaun Holmes font du bien, et dans une première mi-temps très hachée, les Wizards basculent en tête à la pause (69-62).

Alex Sarr bâche Cade Cunningham

Au retour des vestiaires, Alex Sarr et Jordan Poole frappent de loin pour donner 13 points d’avance (75-62). Ausar Thompson leur répond, mais les Wizards résistent. Ils répondent au gros défi physique imposé par Detroit, et le duo Sarr-Carrington redonne de l’air en combinant bien (92-81). Keefe fait souffler le Français, et les Pistons répondent par un 11-0 en deux minutes pour prendre les commandes (101-96).

On pense que les Pistons ont fait le plus dur, d’autant que Cade Cunningham puis Dennis Schroder insistent (109-105). Mais les Wizards vont petit à petit grignoter leur retard, puis passer devant. Les rookies Bub Carrington, Alex Sarr et Kyshawn George font la différence, et Carrington fait apprécier sa technique avec un panier avec la planche.

George trouve enfin de l’adresse à 3-points. Enfin, c’est Sarr qui ferme la boutique en 10 secondes avec d’abord un dunk et surtout un gros contre sur Cunningham. JB Bickerstaff demande un « challenge » pour récupérer la remise en jeu mais il lui est refusé, et c’est Carrington qui boucle l’affaire aux lancers-francs pour un succès 129-125.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les jeunes s’éclatent. Les Wizards préparent la saison prochaine et leur coach leur fait confiance. Cette nuit, Bub Carrington, Alex Sarr et Kyshawn George ont fait la différence dans le « money time », et les Pistons sont les parfaits modèles à moyen terme.

– Une défaite rare pour les Pistons. Il faut remonter au 20 décembre pour trouver trace d’une défaite des Pistons face à une formation de bas de tableau. Alors qu’ils restaient sur 12 victoires en 15 matches, les coéquipiers de Cade Cunningham ont joué petit bras. Un simple avertissement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.