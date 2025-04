La Nike GT Cut 3 de Jewell Loyd est un petit bijou !

Jewell Loyd aime la Nike GT Cut 3 et le modèle le lui rend bien ! L’ancienne joueuse du Seattle Storm, qui va vivre sa première saison avec les Las Vegas Aces, avait déjà bénéficié d’un coloris à son nom en mai dernier avec une tige assortie de smileys de toutes les couleurs.

Pour cette année, on reste sur un feu d’artifice de couleurs avec ce nouveau coloris « Player Exclusive » éclatant ! Le « Swoosh » blanc au contour bleu marine vient contraster le tout, tandis que le col apparaît en bleu ciel. L’inscription « Go Be Great » présente sur le talon reprend la même couleur. On a hâte de voir ce que ça donne sur un parquet !

La Nike GT Cut 3 « Jewel Loyd PE » est disponible depuis cette nuit sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.