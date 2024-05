Alors que Nike vient d’officialiser la sortie d’un modèle signature pour A’ja Wilson, la marque à la virgule a adressé un nouveau clin d’œil au basket féminin et à la WNBA en sortant un coloris « Jewell Loyd » de la Nike GT Cut 3. Une belle marque de respect pour la carrière de l’emblématique arrière du Seattle Storm, double championne WNBA, et également double championne du monde et championne olympique avec Team USA.

La paire se présente avec une tige d’un violet clair assortie de touches de bleu sur la partie supérieure incluant la languette, la base du talon mais aussi sous l’arrière de la semelle extérieure. La partie avant de la chaussure, semelle comprise, ressort pour sa part en rouge. On note enfin la présence de smileys multicolores pour compléter le tout.

Pour rappel, la Nike GT Cut 3 est la troisième création de la gamme « GT Cut », celle qui a été la plus plébiscitée par le grand public aux côtés des Nike GT Jump et GT Run. Le design et la coupe, plus basse, ont été repensés et la tige est complétée par des câbles Flywire pour un meilleur maintien à l’avant du pied, ainsi que des parois en TPU. La grande nouveauté de cette troisième édition réside dans sa semelle intermédiaire, composée d’une toute nouvelle mousse pour une chaussure de basket, la Zoom X.

La Nike GT Cut 3 « Jewell Loyd » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 200 euros.