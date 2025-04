JB Bickerstaff heureux d’avoir Dennis Schröder dans les moments décisifs

Voilà bientôt deux mois que Dennis Schröder est arrivé dans le Michigan, et jusqu’à présent, l’opération est une franche réussite. Passé par les Nets puis les Warriors, le meneur allemand a été récupéré par Detroit avant la « trade deadline » pour compenser la fracture du péroné contractée par Jaden Ivey survenue début janvier.

Sur le court terme, Detroit n’a pas perdu au change et la récente indisponibilité de Cade Cunningham, depuis une dizaine de jours, a permis au MVP de la Coupe du Monde 2023 d’en faire la démonstration, comme à New Orleans où son sang-froid sur la ligne des lancer-francs a grandement contribué au succès des siens, ou face à Cleveland, lorsqu’il a aligné 7 points cruciaux sur la fin, dont un 3-points qui a mis les coéquipiers de Donovan Mitchell à terre.

« J’adore le voir jouer dans le quatrième quart-temps », s’est ainsi réjoui son coach JB Bickerstaff, qui a enfin pu fêter la victoire face à son ancienne équipe des Cavs grâce à son apport en fin de match. « J’adore le voir jouer dans ces moments importants, parce qu’il va trouver un moyen d’avoir un impact sur le jeu. Il sait si on est dans le bonus, et que s’il drive, il peut aller chercher une faute et se rendre sur la ligne de lancer-francs. Il sait comment tuer un match et avoir un gros impact sur la victoire ».

Précieux dans les fins de match serrées

Même si ses pourcentages au tir sont loin d’être exceptionnels depuis son arrivée, comme le dit Coach Bickerstaff, son QI Basket dans les moments importants fait plus que compenser, entre ses 7.8 passes décisives de moyenne sur cinq matchs depuis la blessure de Cade Cunningham et sa précision clinique aux lancers-francs. C’est tout simplement le meneur d’expérience dont les Pistons avaient besoin.

« Il n’y a pas eu besoin de beaucoup d’ajustements. Bien sûr, c’est un style de jeu différent de Cade, mais ça reste un meneur de jeu et il sait comment jouer au plus haut niveau. Il comprend bien le basket NBA. Il a su évoluer en passant de l’exécution classique d’un système et le répéter, à jouer plus sur de la lecture de jeu et de la réaction. Et vu qu’il comprend parfaitement le jeu, il a la capacité de le faire », a ajouté JB Bickerstaff.

En attendant le retour de Cade Cunningham, ce sera encore à lui de faire tourner l’équipe dans une fin de la saison régulière relevée, alors qu’il faudra notamment affronter Milwaukee à deux reprises pour finir. Voilà qui promet encore pas mal de fins de match serrées et ça tombe bien, Dennis Schröder excelle dans ce registre.

« Il adore ces moments. C’est un truc que j’ai appris de lui sur le peu de temps à ses côtés, c’est que plus la lumière et la scène sont grandes, plus il répond présent », a conclu JB Bickerstaff. « Je suis reconnaissant de l’avoir. Il s’intègre parfaitement à ce groupe. Et tous les trucs dont on a parlé, la détermination, la dureté, la compétitivité, il a tout ça. On est heureux et chanceux de l’avoir ».

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 20 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 21 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 22 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 23 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 24 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 25 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 26 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 27 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * 28 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * 28 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * 28 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 29 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * 30 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * 30 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * 30 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * 31 67 28 41.3 35.1 84.4 0.3 2.2 2.5 5.3 2.4 0.9 1.9 0.2 13.2 2024-25 * 31 24 26 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 * 31 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2024-25 * 31 20 22 39.3 32.4 84.8 0.3 1.9 2.2 4.8 1.9 0.6 1.1 0.2 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.