Les Cavaliers bouclent leur effectif pour les playoffs

À deux semaines du lancement des playoffs, le groupe des Cavaliers est au complet, puisque ESPN annonce la signature jusqu’à la fin de saison de Chuma Okeke, le 16e choix de la Draft 2019 malheureusement trop souvent blessé depuis le début de sa carrière et sa sortie d’Auburn.

Passé par les Sixers en février puis en mars, avec deux contrats de dix jours, l’ailier de 26 ans y a affiché 6.9 points et 6.1 rebonds de moyenne, à un joli 46% de réussite à 3-points. Capable d’évoluer aux postes 3 et 4, il vient ainsi densifier la rotation du leader de la conférence Est, même si Evan Mobley, De’Andre Hunter, Max Strus, Isaac Okoro ou Dean Wade ne devraient lui laisser, sauf blessures, que des miettes.

Autrefois révélé à Orlando, où il a joué entre 2019 et 2024 (pour 6.3 points et 3.7 rebonds), Chuma Okeke s’est surtout distingué en G-League ces derniers mois. Avant d’atterrir chez les Sixers puis chez les Cavaliers, il avait ainsi tourné à 17.4 points, 8.1 rebonds, 4.9 passes, 1.4 interception et 1.4 contre de moyenne avec les Westchester Knicks.

Chuma Okeke Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 22 45 25 41.7 34.8 75.0 0.9 3.1 4.0 2.2 1.1 1.1 0.8 0.5 7.8 2021-22 23 70 25 37.6 31.8 84.6 0.7 4.3 5.0 1.7 1.4 1.4 0.8 0.6 8.6 2022-23 24 27 19 35.2 30.2 76.2 1.0 2.6 3.6 1.4 1.5 0.7 0.6 0.4 4.7 2023-24 25 47 9 35.7 28.0 57.1 0.4 1.3 1.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 2.3 2024-25 26 7 25 54.5 45.5 66.7 2.9 3.3 6.1 1.9 0.7 0.7 0.4 0.4 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.