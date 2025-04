Shaedon Sharpe, un record en carrière et le plein de maturité

Shaedon Sharpe et Dalano Banton, une paire d’arrières 100% canadienne en déplacement à Toronto. Les deux joueurs des Blazers ont brillé pour leur passage sur leurs terres natales de l’Ontario. Si Banton a égalé son record de saison (23 points), son coéquipier a été plus impressionnant en égalant son record en carrière.

« Il a été incroyable toute la soirée, il a signé un match très mature », qualifie Chauncey Billups, en mettant en avant la pression exercée par les Raptors, à laquelle son arrière n’a pas cédé. « Je ne pense pas que Shaedon ait été affecté par la pression du tout, ce qui est un compliment incroyable pour un jeune joueur », note le technicien.

Dès son premier panier du match, on l’a vu patiemment travailler ligne de fond pour se libérer de la défense de Ja’Kobe Walter avant de sanctionner en fin de possession. Derrière, il a affiché une variété de mouvements pour mettre à mal la défense canadienne : en transition ou sur jeu demi-terrain, depuis toutes les distances possibles.

« J’ai été très impressionné. Un seul ballon perdu aussi, sachant qu’il va jouer comme l’équivalent d’un meneur de jeu remplaçant quand Scoot (Henderson – absent cette nuit) n’est pas sur le terrain », poursuit Chauncey Billups qui compare les gestes de son joueur de 21 ans a de la « la poésie en mouvement ».

En grande forme comme Deni Avdija

Son arrière/ailier a bouclé son match avec 36 points (14/23 aux tirs dont 4/10 de loin), 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. « Il apprend à être agressif et à choisir ses moments. 14/23 ce soir, mais même si ça avait été 10/23, la qualité des tirs qu’il a pris a été vraiment bonne. Tu ne vas pas shooter aussi bien chaque soir. Mais l’important est l’intention avec laquelle tu joues », remarque encore son coach.

Après la rencontre, l’intéressé met en avant le travail d’analyse de la vidéo avec son entraîneur personnel, Francis Kiapway, qui l’aide à mieux « voir ce que la défense a en magasin ». Et donc à faire de meilleurs choix.

« Je vous le dis tout le temps, il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs de cette ligue. J’y crois vraiment. C’est un jeune talent exceptionnel, l’un des meilleurs joueurs pour se créer un tir pour lui-même, à un si jeune âge. Il voit le jeu. Il devient de plus en plus posé. Le jeu ralentit pour lui. Et il continue de nous impressionner chaque jour », s’enthousiasme Dalano Banton.

Son coéquipier le prouve. À l’instar de l’autre homme en forme côté Blazers, Deni Avdija, Shaedon Sharpe a haussé le ton depuis le All-Star Game avec près de 21 points (48% aux tirs), 6 rebonds et 3 passes de moyenne.

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 19 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 20 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.2 0.4 15.9 2024-25 21 65 31 45.0 30.8 79.9 0.9 3.3 4.2 2.6 1.7 0.8 2.0 0.2 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.