UConn et Paige Bueckers au sommet ? Ce qu’il faut savoir sur le Final Four féminin

La NCAA pouvait difficilement faire plus beau plateau pour le plus beau des enjeux. Le titre de champion universitaire féminin se joue à partir de vendredi à Tampa, en Floride, avec la crème de la crème : trois têtes de série numéro un, et un « outsider » qui porte bien mal son étiquette. South Carolina va tenter de doubler la mise après son sacre de 2024 et empocher un troisième titre en quatre ans.

Il faudra pour les joueuses de Dawn Staley faire très fort, tout d’abord contre Texas en demi-finale, puis contre le vainqueur de UCLA – UConn en finale dimanche.

Connecticut arrive dans ce Final Four avec un drôle de statut, celui de seule équipe sans avoir le matricule numéro un… tout en étant le favori de nombreux spécialistes et l’équipe la plus attendue. La raison se nomme Paige Bueckers, future numéro un quasi garantie de la Draft WNBA et déjà nouvelle star du basket. La meneuse de jeu va tenter de décrocher son premier titre NCAA avec les Huskies avant de faire le grand saut vers le monde professionnel. L’occasion de marquer un peu plus l’histoire du basket universitaire et faire de ce Final Four 2025 un événement outre-Atlantique, un an après la frénésie autour du dernier tour de piste Caitlin Clark avec Iowa.

Texas (#1) – South Carolina (#1) | 1h00 (sur BeIN Sports Max 6)

Longhorns contre Gamecocks, le duel envisagé aura bien lieu entre les deux rivaux de la Southeastern Conference. Les deux équipes, au bilan quasi identique en saison régulière (35-3 pour Texas, 34-3 pour South Carolina) n’ont pas failli dans ce début de tournoi. Mais la route du tenant du titre n’a pas été pour autant de tout repos.

South Carolina n’est plus le rouleau compresseur qui avait écrasé la concurrence la saison passée jusqu’au titre. Et il s’en est fallu de peu pour que Duke ne créé l’exploit lors de l’Elite Eight, décidé dans les toutes dernières minutes (54-50).

La troupe de la mythique coach Dawn Staley a pour elle l’expérience de pareils rendez-vous avec un cinquième Final Four consécutif, et une profondeur d’effectif sans égal. « Nous ne sommes vraiment pas censées être là, mais nous nous sommes battues pour y être » a assuré Dawn Staley après le succès contre Duke. En face, Texas retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2003. Et les Longhorns ont les armes pour s’offrir une place en finale, grâce à une des toutes meilleures défenses du pays.

L’équipe du coach Vic Schaefer a maintenu ses adversaires à 61 points maximum durant la March Madness, étouffant complètement le TCU de Hailey Van Lith au tour précédent, bloqué à 47 unités, trente de moins que leur moyenne de la saison. L’occasion est belle d’exploiter le manque d’individualité forte offensivement côté South Carolina.

Le duel : Madison Booker – Joyce Edwards

Difficile de sortir un nom du chapeau des Gamecocks, qui s’appuient sur dix vraies joueuses dans la rotation. Joyce Edwards est la meilleure marqueuse de South Carolina, mais avec « seulement » 12.7 points de moyenne. Surtout, la freshman doit sérieusement hausser son niveau de jeu après un début de tournoi plus que poussif. Edwards n’a inscrit que 15 points sur ses trois dernières sorties avec un temps de jeu en chute libre (15 minutes seulement face à Duke). Son équipe aura besoin de son apport au scoring, mais aussi pour limiter Madison Booker. L’ailière n’est pas sans rappeler un autre pensionnaire de Texas, dont elle partage le poste, le numéro 35 et un goût prononcé pour le tir à mi-distance. « Maddie » Booker sera le principal danger des Longhorns (16.5 points, 6.8 rebonds) et voudra rendre fier son mentor Kevin Durant.

Le parcours

Texas

1er tour : 105-61 contre William & Mary (#16)

2e tour : 65-48 contre Illinois (#8)

Sweet 16 : 67-59 contre Tennessee (#5)

Elite Eight : 58-47 contre TCU (#2)

South Carolina

1er tour : 108-48 contre Tennessee Tech (#16)

2e tour : 64-53 contre Indiana (#9)

Sweet 16 : 71-67 contre Maryland (#4)

Elite Eight : 54-50 contre Duke (#2)

Le chiffre : 4

South Carolina pourrait être la quatrième fac de l’histoire à réaliser le doublé, après Tennessee, Southern California et UConn. Quatre, c’est aussi le nombre de confrontations entre les deux équipes cette saison avec cette demi-finale. Avantage jusqu’ici pour les Gamecocks, vainqueurs de deux des trois oppositions, la dernière dans un match à sens unique en finale de la Conférence SEC il y a moins d’un mois (64-45).

UConn (#2) – UCLA (#1) | 3h30 (sur BeIN Sports 2)

Entre Connecticut et UCLA, c’est un grand écart quasi absolu. Les Bruins se sont qualifiées pour le premier Final Four de l’histoire de la fac, quand UConn sera de la partie pour la 16e fois sur les 17 dernières saisons.

C’est bien pourtant l’université de Los Angeles qui aborde la rencontre comme tête de série numéro un de tout le tournoi, quand les Huskies sont « l’anomalie » du quatuor final avec sa tête de série numéro 2. La faute à USC, et à la sensation JuJu Watkins, dont le parcours a été sabré par une grave blessure au genou avant le choc tant attendu face à Paige Bueckers.

La meneuse de jeu de UConn fait désormais office de principale tête d’affiche de ce Final Four, et pour cause. « Paige Buckets » est en mission pour sa dernière saison en NCAA et veut décrocher son premier titre, après lequel Connecticut court depuis 2016. La très probable future joueuse des Dallas Wings, possesseurs du premier choix de la Draft WNBA, évolue sur une autre planète au meilleur des moments avec trois matchs de rang au-dessus des 30 points, ce qu’aucune autre joueuse dans toute la riche histoire des Huskies n’avait réussi avant elle.

Peut-elle faire aussi fort pour faire tomber UCLA, au style de jeu si différent de celui de UConn, qui évolue quasiment avec cinq joueuses dans le périmètre ?

Le duel : Sarah Strong – Lauren Betts

Une des principales batailles aura pourtant lieu sous le cercle, entre la géante Betts et la sensation Strong. La pivot de UCLA est virtuellement inarrêtable à ce niveau (20 points de moyenne à 64.9%) avec ses 2m01, et sa qualité de finition au poste, ce des deux mains.

Comme Paige Bueckers, la native du Pays basque peut signer des cartons XXL en attaque avec deux matchs coup sur coup à 30 points à 14/17 au tir, puis 31 points à 15/16 au deuxième tour et au Sweet 16. Sarah Strong et son « petit » 1m88 devront tenter d’éloigner le plus possible Betts de l’arceau où elle règne avec ses trois contres de moyenne.

L’Américano-Française de UConn a les armes dans son jeu pour sortir sa vis-à-vis de ses rails, comme elle l’a confirmé tout au long d’une première saison NCAA de toute beauté (16.1 points, 8.8 rebonds, 3.6 passes, 2.3 interceptions, 1.6 contre de moyenne). Capable d’écarter le jeu (37.1 % à 3-points), Sarah Strong devra confirmer qu’elle n’est en rien tétanisée par l’enjeu comme elle l’a montré au tour précédent face à USC et sa leader Kiki Iriafen, laissée à 3/15 au tir tout en passant un gros double-double (22 points et 17 rebonds).

Le parcours

UConn

1er tour : 103-34 contre Arkansas State (#15)

2e tour : 91-57 contre South Dakota State (#10)

Sweet 16 : 82-59 contre Oklahoma (#3)

Elite Eight : 78-64 contre USC (#1)

UCLA

1er tour : 84-46 contre Southern (#16)

2e tour : 84-67 contre Richmond (#8)

Sweet 16 : 76-62 contre Ole Miss (#5)

Elite Eight : 72-65 contre LSU (#3)

Le chiffre : 1

Dans toute l’histoire du programme féminin de UCLA, les Bruins ne se sont imposés qu’une seule fois face à UConn. Motif d’espoir par l’université californienne, ce succès est intervenu lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, le 24 novembre 2023 (78-67).

Ce jour-là, Paige Bueckers avait certes alimenté la marque des Huskies, mais elle avait été coupée de ses coéquipières et avait fini la partie avec avec des pourcentages loin de ses standards (31 points à 9/23).