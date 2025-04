Paige Bueckers brille encore, UConn retrouve le Final Four

On n’a pas eu le droit au choc entre les deux phénomènes JuJu Watkins et Paige Bueckers, mais cette dernière était bien au rendez-vous. UConn a ainsi dominé USC (78-64) pour composter son billet vers le Final Four. L’absence de JuJu Watkins, qui s’est gravement blessée au genou lors du deuxième tour, a été de trop pour faire face aux 31 points, 6 passes et 4 interceptions de Paige Bueckers, encore une fois fantastique.

La leader des Huskies n’aura peiné que le temps d’un premier quart-temps d’ajustement, avant de prendre le contrôle sur le match. À 9/18 au tir dont 4/8 de loin, elle n’a pas forcé, profitant du bon travail de ses coéquipières pour la trouver dans de bonnes positions et lancer sa soirée.

Ses deux tirs à 3-points dans la dernière minute du deuxième quart-temps ont permis à Connecticut de prendre le large à la pause avec 14 points d’écart conservés jusqu’au buzzer final.

« Elle a simplement un don pour ce genre de moments » s’est félicité le coach de UConn, Geno Auriemma, à ESPN. « Peu importe ce qu’il se passe, ce premier quart n’a vraiment pas tourné en sa faveur mais pourtant elle arrive à trouver un nouveau niveau exactement quand nous en avons besoin. Elle fait face aux défenses les plus dures chaque soir avec la meilleure défenseure adverse sur elle. J’aime qu’elle sache qui elle est. Elle sait qu’elle est faite pour ces moments et elle ne va pas se cacher. Je l’aime pour ça, et je suis ravi que nous ayons une autre opportunité de jouer ce week-end. Elle le mérite. »

Ce Final Four sera l’occasion d’un ou de deux derniers matchs pour Paige Bueckers avec les Huskies avant d’être très certainement choisie en première position de la prochaine Draft WNBA. D’ici là, elle peut encore écrire une nouvelle page d’histoire de UConn, qualifié pour la 24e fois au Final Four NCAA (un record national). Lundi, Paige Bueckers est devenue la troisième meilleure scoreuse de l’histoire de Connecticut, dépassant dans les annales Napheesa Collier (2 406 points contre 2 401 pour la gagnante du tournoi un-contre-un de la ligue Unrivaled en février dernier), derrière Maya Moore et Breanna Stewart. La meneuse de jeu est en revanche la seule à enchaîner trois matchs à 30 points et plus, une performance qu’elle avait déjà réalisé en 2021 lors de sa première saison.

Kiki Iriafen passe à côté, Hailey Van Lith éliminée aux portes du Final Four

Paige Bueckers n’est pas la seule à s’être mise en avant lundi, bien secondée par l’Américano-Française Sarah Strong, auteure de 22 points et 17 rebonds.

Kiki Iriafen, l’autre star de USC avec JuJu Watkins et qui disputait son dernier match avec les Trojans avant de rejoindre la WNBA, a été bien gérée par la défense de UConn (10 points à 3/15).

Connecticut affrontera UCLA en demi-finale vendredi. L’autre demi-finale verra aux prises South Carolina et Texas, également qualifié ce lundi après sa victoire contre TCU (58-47). La star des Horned Frogs, Hailey Van Lith, s’est battue mais a souffert au tir comme toute son équipe : 17 points mais à 3/15, et 7 balles perdues.