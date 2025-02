Reine du un-contre-un, Napheesa Collier double son salaire en… 30 minutes !

On ne sait pas si ça va donner des idées à la NBA pour améliorer le All-Star Game, mais vendredi soir avait lieu le tournoi de un-contre-un de la ligue « Unrivaled », et c’est Napheesa Collier qui s’est imposée en finale face à Aaliyah Edwards, l’ailière des Mystics. La star des Lynx repart ainsi avec un chèque de 200 000 dollars, et c’est le plus gros prix jamais remis dans le basket féminin !

« Je viens de gagner l’intégralité de mon salaire en WNBA en 30 minutes, et c’est assez insensé à dire » a réagi la championne olympique. « Et c’est la même chose lorsqu’on joue à l’étranger. Pour beaucoup de joueuses, c’est l’équivalent de leur contrat complet, et elles jouent sept mois pour ce genre de somme. »

Tête de série numéro 1 de ce tournoi à 30 joueuses, Napheesa Collier a co-fondé cette ligue de 3×3 avec Breanna Stewart et le but était de permettre aux joueuses de rester sur le sol américain pour préparer la saison WNBA, qui dure de mi-mai à mi-octobre… pour les équipes qui disputent les playoffs.

Bientôt en NBA ?

Pour attirer les joueuses, elle et Breanna Stewart avaient notamment eu l’idée de créer ce tournoi, doté de 350 000 dollars de récompenses, dont 200 000 pour la lauréate. Finaliste, Aaliyah Edwards repart avec un chèque de 50 000 dollars, tandis que les coéquipières de Napheesa Collier sont aussi récompensées d’un chèque de 10 000 dollars.

Meilleure marqueuse de cette ligue, Napheesa Collier espère que ce tournoi fera des petits, notamment sur les playgrounds pour les filles.

« On voit des hommes ou des garçons jouer des un-contre-un en extérieur mais ce n’est pas aussi fréquent du côté des femmes », rappelle-t-elle. « C’est quelque chose que nous essayons de changer, de créer une atmosphère où tout n’est pas forcément du basket organisé, mais juste du jeu dans son jardin ou un parc. »

Et peut-être que ça donnera des idées à la NBA… « C’est aux joueurs de décider s’ils veulent le faire », conclut Napheesa Collier. « Tu mets ton nom en jeu, ta réputation. C’est une situation où tu es vulnérable. Donc encore une fois, je félicite vraiment toutes celles qui ont participé, parce que… n’importe qui peut gagner. »