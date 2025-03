Paige Bueckers (40 points) étrille Oklahoma et s’empare d’un record de UConn

« Petit à petit, ça infuse en elle… Qu’il n’y aura pas d’année suivante. Elle ne peut plus se dire qu’elle peut réussir ça quand elle le veut. Il faut le faire maintenant ou ça ne sera plus possible. »

À la mi-temps du match face à Oklahoma, lors du Sweet 16 de la « March Madness » féminine, Geno Auriemma a rappelé à Paige Bueckers qu’elle vivait potentiellement son dernier match avec Connecticut, puisqu’elle va rejoindre la WNBA. Et le coach n’a pas hésité à lui demander de se secouer, notamment défensivement…

La réponse de l’arrière fut phénoménale. Au retour des vestiaires, elle a explosé avec 29 points en deuxième période, pour finir la rencontre avec 40 points, un record lors de la « March Madness » pour une joueuse de UConn !

« Paige a été spectaculaire » ne pouvait que confirmer le coach après la rencontre. « C’était l’un des meilleurs matchs que je l’ai vu jouer depuis qu’elle est ici, au moment le plus important. »

Avec Nykesha Sales, Maya Moore et Katie Lou Samuelson

Alors que Connecticut était même mené à la mi-temps, le coup de chaud de Paige Bueckers a finalement permis aux Huskies de faire la différence (82-59). À 3-points, à mi-distance, l’arrière a puni le moindre espace.

« Honnêtement, on veut simplement que notre saison continue le plus longtemps possible » expliquait-elle sur sa motivation. « On adore jouer ensemble, on adore jouer ici. On adore ce programme et tout ce qu’il représente. »

Étant donné le nombre de grandes joueuses passées par Connecticut, il est bien difficile d’y récupérer des records. Mais Paige Bueckers est la première joueuse de l’histoire de l’université à dépasser les 40 points dans la « March Madness » et, avec ce record en carrière, elle devient même la quatrième joueuse de l’histoire de UConn à dépasser cette barre, après Nykesha Sales (46 points), Maya Moore (41 et 40 points) et Katie Lou Samuelson (40 points).

Lors de l’Elite Eight, Connecticut devra encore s’appuyer sur une grande Paige Bueckers pour venir à bout de USC, même si la grave blessure de JuJu Watkins rend les Trojans moins dangereuses.