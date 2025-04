Avant la Sabrina 2 de Sabrina Ionescu, et en attendant la A’One d’A’ja Wilson, il y a eu la Puma Stewie de Breanna Stewart ! La star du New York Liberty en est déjà à sa quatrième chaussure signature, et c’est la bonne nouvelle de ce début de semaine : la Stewie 4 est disponible depuis aujourd’hui.

Le coloris « Prism » multicolore est censé refléter les « possibilités infinies » contenues dans un rayon de lumière, dans un style arc-en-ciel à dominante bleu, rouge, violet, accompagnée d’une partie avant aux tons plus clairs.

La mousse intermédiaire habituellement en NitroFoam comporte cette fois une dose de Profoam en guise de complément, une association inspirée par des modèles de la marque destinées à la course à pied. Les bandes « PWRTape » sur l’empeigne pour renforcer le maintien du pied sont également de retour. Le logo Puma et la signature « Stewie » ressort en couleur argent au niveau du talon, tandis que le logo de la joueuse apparaît sur l’empeigne. Enfin, l’ensemble repose sur une semelle blanche et violette.

La Stewie 4 « Prism » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.