Breanna Stewart dévoile sa quatrième chaussure signature, la Stewie 4 !

Tout roule pour Breanna Stewart, qui a brillé avec le New York Liberty et Team USA pour décrocher le premier titre WNBA de la franchise new-yorkaise et sa troisième médaille d’or olympique aux JO de Paris 2024. Pour couronner le tout, l’ancienne joueuse du Seattle Storm a cofondé la ligue « Unrivaled » pour continuer de donner de la visibilité (et des moyens financiers) au basket féminin.

Depuis 2021, Breanna Stewart a également bénéficié d’une ligne de chaussures signature en collaboration avec Puma : la Stewie. Le modèle a ainsi relancé l’attrait pour les « signature shoes » dédiées aux basketteuses, un secteur en plein essor à l’image de la ligne « Sabrina » de sa coéquipière Sabrina Ionescu, ou encore de la A’One d’A’ja Wilson, attendue pour le mois de mai.

Fière que des jeunes filles achètent des modèles signatures de sportives

« J’ai d’abord été heureuse de pouvoir relancer la mode d’avoir des chaussures signatures en WNBA et le sport féminin. Ensuite, surprise car c’était une première en dix ans, et je devenais la 10e sportive à bénéficier d’une chaussure signature. De pouvoir faire ça et que les enfants puissent chercher des « Stewie » plutôt que les traditionnels modèles masculins, c’est un grand honneur. C’est fou », avait-elle déclaré à Basket USA après la sortie de la Stewie 2.

Sur sa belle lancée, l’athlète a donc confirmé hier sur son compte Instagram que la collaboration n’allait pas s’arrêter en si bon chemin avec l’annonce de la sortie à venir de la Stewie 4 ! Sur la clip de promotion diffusé hier, on peut voit que le modèle a gardé son ADN en modifiant quelque peu sa tige, scindée en deux avec une partie avant qui devrait accentuer le maintien du pied.

Au niveau de la semelle, on devrait retrouver de la mousse « Nitro » qui fait la particularité des derniers modèles estampillés Puma. Pour le reste, il faudra sans doute attendre un peu pour connaître sa date de sortie officielle et son prix.