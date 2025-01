Les débuts tonitruants de la ligue Unrivaled

Les créateurs de la ligue Unrivaled ne pouvaient imaginer meilleure entame ! Cette nuit, à Miami, débutait ce nouveau championnat féminin de 3×3. Le but, économique, est de permettre aux joueuses WNBA de toucher un très bon salaire sans évoluer à l’étranger. Sur le plan sportif, il s’agit d’offrir le meilleur du 3×3 et du 5×5 avec du jeu tout terrain, mais aussi un score cible. Mission réussie devant une salle pleine, et dès le premier match avec la victoire des Lunar Owls sur un 3-points de Skylar Diggins-Smith.

« L’atmosphère était électrique et on va fêter ça ce soir, » a reconnu Diggins-Smith après avoir traversé le terrain, avant de « bumper » chaque coéquipière. « C’était tout ce que nous espérions, » enchaîne sa coéquipière Napheesa Collier, cofondatrice de la ligue. « Je pense que c’était un excellent premier match pour montrer ce que nous pouvons faire et offrir une expérience unique. »

Sous les yeux de Steve Nash et d’Alex Morgan, mais aussi de dirigeants WNBA, les joueuses ont adoré les dimensions du terrain, et la proximité avec le public. « C’était comme si les fans étaient littéralement sur le terrain, » a déclaré Chelsea Gray, dont l’équipe, les Rose, a perdu contre les Vinyl 79-73 lors du deuxième match. « Avec ou sans musique, il y avait toujours de l’énergie pendant les différents moments du jeu. J’ai adoré cette ambiance. Tout le monde voulait simplement voir du bon basketball. »

Le tout à un rythme d’enfer. « Il n’y a vraiment pas de moment où tu peux te relâcher sur une possession. Il n’y a que trois joueuses sur le terrain, » rappelle Chelsea Gray. « C’est un peu différent sous cet angle. Mais il faut vraiment être en forme pour jouer ce type de basket. »

Voilà qui va peut-être donner des idées à la NBA, à la recherche d’un nouveau souffle pour son All-Star Game.