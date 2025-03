Quelles sont les chaussures les plus portées en NBA ?

Connaissez vous le très sérieux site Kixstats ? Témoin de l’engouement toujours grandissant des fans pour les chaussures dédiées à la pratique du basket, il référence notamment de façon pour le moins studieuse les tendances de la NBA en termes de « sneakers », au point de rendre un rapport détaillé sur les chaussures les plus portées par les joueurs de la ligue.

Ce weekend, le rapport sur les chaussures les plus portées en NBA sur le mois de février a été publié. C’est donc l’occasion de jeter un coup d’œil aux tendances de ce début d’année 2025. Derrière l’inamovible Kobe 6 portée sur un total de 9 926 minutes, on constate que c’est la Sabrina 2 qui arrive en deuxième position, la deuxième paire signature de Sabrina Ionescu a brillé sur les parquets de la ligue pendant 5 817 minutes sur le mois écoulé !

C’est la confirmation d’une tendance déjà notable la saison dernière avec la Sabrina 1, et c’est une grande première pour un modèle signature… d’une joueuse WNBA, bien que la Sabrina 2 soit destinée autant pour le public féminin que masculin. Durant le All-Star Week-end, on l’a notamment retrouvée aux pieds de Tyler Herro, vainqueur du « Three Point Contest » ou d’Amen Thompson qui avait sorti le coloris « Black Label » pour l’occasion. On la trouve à partir de 91 euros chez Basket4Ballers.

Sabrina Ionescu, l’une des disciples de Kobe Bryant

C’est aussi un clin d’œil à la légende Kobe Bryant, dont Sabrina Ionescu est l’une des nombreuses disciples, elle qui a rencontré le « Black Mamba » pour la première fois en 2019 alors qu’elle évoluait avec les Ducks d’Oregon. La shooteuse avait ensuite pris part aux entraînements de sa défunte fille Gigi et de son équipe féminine. Le design de la ligne signature de Sabrina Ionescu n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle de Kobe Bryant.

« J’ai grandi en regardant Kobe Bryant match après match, bague après bague, vivre sa grandeur sans se chercher d’excuses », avait-elle déclaré en septembre dernier. « Je voulais lui ressembler, aimer chaque aspect de la compétition, être la première à arriver et la dernière à partir, aimer le travail, donner le meilleur de soi-même quand on ne se sent pas au mieux de sa forme et faire en sorte que les autres autour de soi donnent le meilleur d’eux-mêmes. Et de se réveiller et de recommencer le lendemain. C’est donc ce que j’ai fait : me réveiller, travailler et m’améliorer ».

C’est également l’un des indicateurs de l’intérêt grandissant porté au sport féminin et au basket en particulier.

La belle percée de la Nike Book 1

Pour ce qui est du reste du classement, on peut noter que les Kobe restent particulièrement prisées, puisque les Kobe 5, 4 et 8 arrivent respectivement en cinquième, septième et huitième position. La Nike GT Cut 3 poursuit aussi sur la lancée des modèles précédents en arrivant à la troisième place des paires les plus portées en février (4 432 minutes). Là aussi, c’est la confirmation que ce modèle s’érige comme la chaussure emblématique de la collection « GT », devant la « Jump » et la « Hustle ».

La Air Jordan 39 arrive très vite derrière, en sixième position (3 715 minutes) et c’est on ne peut plus logique, tant la paire reste un petit bijou de technicité. On peut enfin noter la très belle percée de la Nike Book 1, toute première chaussure signature de Devin Booker, qui s’est fait sa place dans le Top 10, en cinquième place (3 898 minutes). L’arrière des Suns a misé sur un design qui a visiblement plu, inspiré de la Air Force 1 et également de la ligne Kobe, dont il est un grand fan lui aussi. Juste derrière la KD 17, on trouve également la D.O.N. Issue #6, chaussure signature de Donovan Mitchell, logiquement dans la lumière au regard de la saison que réalise l’arrière des Cavs.

Pas de trace en revanche de la Nike Ja 1 de Ja Morant, ni de la JT 3 de Jayson Tatum ou encore de la AE 1 d’Anthony Edwards, qu’on voit pourtant pas mal sur le sol européen. Si elle fait un carton auprès du grand public, la MB.04 de LaMelo Ball reste très discrète sur les parquets NBA. Rendez-vous en juin pour le bilan complet de cette saison !