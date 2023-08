Membre de la « Select Team » montée pour aider la sélection américaine à se préparer pour la Coupe du Monde, Quentin Grimes a fait parler de lui en dévoilant deux exclus sur ses réseaux et pas des moindres : deux Kobe 6 !

Les deux modèles, à ranger dans la gamme des « Player Exclusive », se présentent aux couleurs des États-Unis, en bleu, blanc et rouge.

La première paire est habillée d’une tige en bleu marine sur la tige avec des finitions en blanc, sur le « Swoosh » présent sur l’empeigne notamment, et rouge. Inversement pour l’autre modèle, dont la tige blanche est complétée de rouge et de bleu, comme sur la virgule. A noter que la semelle extérieure adopte le style « marbré », en rouge et blanc sur la première version, bleu et blanc sur la deuxième.

(Via SneakerNews)

—

