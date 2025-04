Milwaukee espère encore récupérer Damian Lillard cette saison…

Rejouera, rejouera pas ? À Milwaukee, on ignore toujours si Damian Lillard, absent pour une durée indéterminée, pourra revenir dès cette saison, alors qu’il lui a été détecté une thrombose veineuse profonde dans le mollet droit il y a dix jours.

Mais à en croire Doc Rivers, la convalescence du meneur se déroule bien et, alors qu’il a raté les huit derniers matchs de son équipe, l’espoir est aujourd’hui de mise dans les rangs des Bucks.

« ‘Pourquoi tout foutre en l’air ?‘ C’était notre état d’esprit, sachant que le vol ou quoi que ce soit d’autre pourrait avoir un impact [sur sa guérison] » a ainsi détaillé le coach de la franchise, avant d’affronter Philadelphie. « Mais nous avons beaucoup plus d’espoir aujourd’hui qu’il y a trois jours, je peux vous le dire, et nous allons faire tout notre possible pour voir s’il y a un moyen de le récupérer [cette saison]. »

Comment gérer les minutes sans Giannis ?

Les nouvelles en provenance de Milwaukee semblent donc plutôt rassurantes et, même si Damian Lillard n’est pas avec le groupe pour le « road trip » de cette semaine, il pourrait donc éventuellement être en tenue en playoffs. Des playoffs qui commenceront, rappelons-le, dans environ deux semaines…

Quoi qu’il en soit, Doc Rivers et ses troupes se préparent comme si le All-Star n’allait pas retrouver les parquets, de manière à anticiper tout cas de figure et ne pas être déçu.

« Il n’y a pas d’équilibre : on travaille en fonction de ce que l’on n’a pas, car il n’y a pas de garantie qu’il revienne » a expliqué celui qui a laissé sa place à Darvin Ham sur le banc, à Philadelphie, puisqu’il ne se sentait pas bien. « S’il revient, on sait déjà comment jouer, mais on ne sait juste pas comment jouer sans lui sur le long terme. Ce sont les neuf minutes [de repos] de Giannis qu’il faut comprendre, car avant, on avait Damian pour les gérer, mais ce n’est plus le cas. On travaille là-dessus tous les jours et je n’ai pas encore été très bon sur ça, donc il reste du boulot. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 22 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ 23 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ 24 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 25 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 26 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ 27 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ 28 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ 29 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ 30 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 31 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ 32 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ 33 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ 34 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.