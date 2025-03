Damian Lillard également victime d’une thrombose veineuse…

Après Victor Wembanyama, ESPN indique que c’est Damian Lillard qui doit s’absenter pour une durée indéterminée, à cause d’une thrombose veineuse profonde. C’est-à-dire un caillot sanguin dans une veine de son mollet droit, qui le gêne depuis trois matchs et qui le gênait déjà en décembre…

Pour l’heure, les Bucks ne parlent pas de fin de saison, mais on se doute qu’ils ne prendront aucun risque avec leur meneur All-Star, dont les anticoagulants lui ont déjà permis de stabiliser le caillot sanguin, mais qui sera évidemment surveillé de très près.

C’est évidemment une très nouvelle pour Milwaukee, toujours à la lutte pour décrocher l’avantage du terrain au premier tour des playoffs, et qui perd donc le premier lieutenant (24.9 points, 7.1 passes, 4.7 rebonds et 1.2 interception) de Giannis Antetokounmpo. Même si l’essentiel n’est évidemment pas le sportif mais bien la santé de « Dame », quand on sait que ce type de problème peut entraîner une embolie pulmonaire…

« La santé de Damian est notre priorité n°1 » déclare Jon Horst, le GM des Bucks. « Nous allons le soutenir tout au long de ce processus, qui suit des critères stricts, pour nous assurer qu’il puisse rejouer en toute sécurité. Les médecins nous ont déjà indiqué que sa situation n’avait que très peu de chances de se reproduire et nous sommes reconnaissants que cela ait pu être identifié et traité rapidement, ce qui favorise son rétablissement. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9 Total 900 36 43.9 37.1 89.9 0.6 3.7 4.3 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.