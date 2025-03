Doc Rivers : « Quand on entend le terme ‘caillot sanguin’, ce n’est jamais bon… »

« Thrombose veineuse profonde ». Une expression qu’on ne connaissait pas encore il y a encore deux mois, et qui est apparu à deux reprises depuis le All-Star Game. C’est ce qui a causé la fin de saison prématurée de Victor Wembanyama, et c’est ce qui touche désormais Damian Lillard.

Comme le Français, le meneur des Bucks est à l’arrêt à cause d’un caillot sanguin qui s’est développé au niveau du mollet, et Doc Rivers a été le premier surpris, et inquiet en apprenant la nouvelle. « Je pensais au départ qu’il s’agissait d’un simple match d’absence. Et puis quand on entend le terme ‘caillot sanguin’, ce n’est jamais bon. Que ce soit dans le sport, comme dans la vie » rappelle le coach de Milwaukee.

Soutenir Damian Lillard

Si « Wemby » ne reviendra sans doute qu’à la rentrée, Lillard pourrait en revanche disputer les playoffs. Pour l’instant, son indisponibilité réelle est « floue » pour reprendre le terme du coach des Bucks.

« C’est évidemment un coup dur pour nous. Mais c’est encore plus dur pour Dame. C’est là que le soutien émotionnel est le plus important » poursuit Rivers. « Les autres joueurs peuvent jouer aujourd’hui, mais Dame non, donc pour moi, celui que j’essaie de soutenir le plus, c’est Dame. Nous restons optimistes. La situation est assez floue. C’est pourquoi nous apportons plus de soutien en ce moment. Évidemment, si cela dure, ce sera différent. Mais aujourd’hui et en ce moment, tout tourne autour de Dame. »

L’assurance de rejouer

Sur le plan sportif, il faut finir la saison régulière sans lui, et Rivers rappelle que ce sera un effort collectif. On ne remplace pas, comme ça, un des meilleurs joueurs de l’histoire. La bonne nouvelle, c’est que les médecins ont prévenu que cette pathologie n’était pas synonyme de fin de carrière.

« Je suis vraiment fier de notre équipe médicale », conclut l’entraîneur de Milwaukee. « Ils ont tout fait. Je ne sais pas combien de médecins nous avons consultés. Je ne veux plus en voir ou en parler à un autre pendant un bon moment. Toutes les vérifications ont été respectées. Cela a permis à Dame de se sentir à l’aise, ce qui était notre objectif et la chose la plus importante. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 22 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ 23 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ 24 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 25 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 26 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ 27 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ 28 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ 29 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ 30 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 31 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ 32 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ 33 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ 34 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.