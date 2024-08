Damian Lillard justifie sa place dans le Top 76 des meilleurs joueurs de tous les temps

Toute liste amène un débat. La liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps – qui sont finalement 76 – établie par la NBA en octobre 2023 a fait beaucoup jaser à l’époque. Certains noms ont été oubliés, d’autres bien présents ont nourri des discussions. Parmi cette deuxième catégorie, on retrouve celui de Damian Lillard.

All-Star indiscutable et référence à son poste depuis plusieurs années, le meneur de jeu des Bucks n’a pas gagné les trophées les plus prestigieux : il n’a jamais été MVP, n’a pas de titre NBA à son palmarès – pas même une participation aux Finals…

Sa carrière n’est certes pas terminée mais face aux CV de ses contemporains, peut-être que sa place dans cette liste n’était pas la plus évidente. D’après lui, elle l’est et le sera encore davantage d’ici quelques temps.

Huit saisons en playoffs de suite comme palmarès

« Ce n’est pas comme un vote pour le All-Star Game, ni un concours de popularité. Ce n’est rien de tout ça, c’est basé sur ce qu’on a fait. Voilà pourquoi c’est si important pour moi », commence-t-il pour le Club 520 Podcast. « Je peux penser à de plus grands noms que moi, mais si on regarde dans la ligue, personne n’a plus de points que moi, sauf James Harden, Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James, DeMar DeRozan et Chris Paul. Et ils ont tous au moins trois années d’expérience de plus que moi et je ne suis pas si loin d’eux. »

Damian Lillard est donc ravi de voir que son travail à Portland a été souligné en le plaçant parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA.

« J’ai fait les playoffs dans une équipe de vétérans puis dans une équipe en reconstruction. On a commencé une reconstruction et on a retrouvé les playoffs, pendant huit saisons de suite », rappelle-t-il. « Donc je trouve qu’ils ont pris la bonne décision. Les gens ne le voient pas tout de suite, mais avec le recul, quand ils regarderont les choses, ils se diront que j’avais ma place là-bas. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.