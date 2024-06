Brook Lopez sur la sellette à Milwaukee ?

Que va-t-il se passer à Milwaukee durant l’été ? C’est l’une des questions majeures de l’intersaison en NBA, alors que l’arrivée de Damian Lillard n’a pas eu l’effet escompté, les Bucks s’arrêtant au premier tour des playoffs, tandis que Jrue Holiday filait de son côté vers le titre au sein des Celtics…

Et après avoir pris en main l’équipe en cours de campagne, sans toutefois jamais parvenir à la relancer, Doc Rivers va en tout cas pouvoir travailler pour l’adapter à ses idées, et son plan de jeu.

Selon ESPN, des membres du noyau dur pourraient bouger, même si Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard sont intouchables. Par contre, Brook Lopez serait lui sur la sellette, d’après Yahoo! Sports, qui explique que les dirigeants du Wisconsin testent la valeur du pivot de 36 ans, à qui il reste un an de contrat (23 millions).

Les Lakers, les Grizzlies et les Pelicans cherchent un pivot…

Élément précieux du titre de 2021, et tout proche d’être « Défenseur de l’année » en 2023, l’ancien des Nets et des Lakers pourrait ainsi payer son manque de complémentarité défensive avec Damian Lillard.

Ce dernier n’étant pas un grand défenseur, il est facilement débordé après les écrans sur le pick-and-roll, et il lui faut donc des joueurs, et en particulier un pivot, qui peuvent couvrir ses arrières. Le problème, c’est que Brook Lopez est surtout utile en « drop coverage », c’est-à-dire en flottant en tête de raquette. Pour compenser cela, Adrian Griffin avait d’ailleurs tenté de mélanger les défenses, mais Brook Lopez et les Bucks semblaient perdus.

Ils en étaient vite revenus, mais la question de la complémentarité défensive entre Damian Lillard et Brook Lopez reste d’actualité, et il semble logique que les Bucks évaluent leurs options pour « protéger » leur meneur.

D’autant que les Lakers, les Grizzlies et les Pelicans sont en quête d’un pivot cet été…

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NJN 82 31 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.1 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 NJN 82 37 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.7 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 NJN 82 35 49.2 0.0 78.7 2.4 3.6 6.0 1.6 2.9 0.6 2.2 1.5 20.4 2011-12 NJN 5 27 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BRK 74 31 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 1.0 2.1 0.5 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRK 17 31 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.7 1.8 20.7 2014-15 BRK 72 29 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRK 73 34 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.9 2.0 3.0 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRK 75 30 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.4 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 29 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 27 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 Total 1025 30 49.6 34.9 79.6 2.0 4.2 6.2 1.4 2.6 0.6 1.6 1.9 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.