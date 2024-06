Pour Jrue Holiday, le même bonheur qu’avec les Bucks

« Je suis ici pour vraiment pour élever le niveau défensif de l’équipe et devenir un champion. » Promesse parfaitement tenue pour Jrue Holiday. L’homme sur lequel les Bucks avaient fait une croix pour faire venir Damian Lillard était bien l’un des rouages manquants à la réussite des Celtics.

Sa défense donc, et son expérience dans les moments chauds ont été l’une des explications à la réussite de la bande de Jayson Tatum et Jaylen Brown. Comme cela avait déjà été le cas en 2021, du temps où il évoluait aux côtés de Giannis Antetokounmpo et de Khris Middleton.

Ce second titre en carrière, une saveur particulière ? « Non, ce n’est pas le cas. Gagner est toujours formidable. Quand vous le faites avec des gens avec qui vous aimez le faire, c’est génial. Quand vous voyez vos coéquipiers célébrer, sauter les uns sur les autres et lancer du champagne, il n’y a rien de tel », décrit le joueur de 34 ans, masque de ski sur la tête pour se protéger des gouttes.

Les textos de Jayson Tatum

Celui-ci, avant d’en arriver là, a connu une dernière intersaison particulièrement mouvementée. Le vétéran avait d’abord été envoyé à Portland, dans le cadre de l’échange pour Damian Lillard, avant de bouger dans la foulée direction le Massachusetts, contre Malcolm Brogdon et Robert Williams.

« Ça a été un parcours. Le fait de pouvoir y réfléchir maintenant, c’est fou. J’ai l’impression que c’était hier, quand j’étais assis avec Wyc (Grousbeck, le propriétaire), qu’il m’a présenté et qu’il m’a tendu le maillot et tout le reste. Et maintenant, c’est de la folie. Je suis béni, tellement heureux d’être ici et je suis tellement heureux que Brad (Stevens) m’ait appelé, que JT m’ait envoyé des textos, qu’il m’ait contacté, qu’il m’ait dit ‘Allez champion’. Ça a été une sacrée aventure », peut-il s’enthousiasmer.

Une aventure heureuse pour ce faux joueur de l’ombre, un temps pressenti pour glaner le trophée de MVP. Mais cet éternel sous-estimé ne court guère après les distinctions individuelles et la reconnaissance.

Quand on lui demande ce qu’il veut que les gens retiennent de cette équipe dans 50 ou 60 ans ? « Que nous l’avons fait ensemble. J’espère que lorsque les gens nous regarderont jouer, ils verront la joie avec laquelle nous jouons, que nous aimons jouer ensemble et que nous avons réussi ensemble. C’est la chose la plus importante. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 975 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.