Jrue Holiday dynamite le camp d’entraînement des Celtics

« J’ai le sentiment que d’arriver ici va me donner les meilleures chances de gagner ». Sacrifié il y a une semaine par les Bucks pour faire venir Damian Lillard, Jrue Holiday n’aura pas eu le temps de gamberger puisque le voilà à Boston, chez un autre candidat au titre. Sur le papier, les Bucks et les Celtics semblent deux tons au-dessus toute la concurrence à l’Est, et l’ancien meneur de Milwaukee aura donc l’occasion de se venger au printemps de ce départ.

On parle de vengeance, mais il n’est même pas revanchard dans ses propos, et il est simplement heureux de rejoindre une très grosse cylindrée.

« J’espérais arriver ici… Parfois, il ne faut pas se faire trop d’illusions, parce que ça peut faire mal. Mais une fois que j’ai été échangé ici, je savais dans quoi je m’engageais », confie-t-il lors de sa première conférence de presse. « Je suis ici pour vraiment pour élever le niveau défensif de l’équipe et devenir un champion ».

Et sa présence n’est pas passée inaperçue à à l’entraînement. « Il y avait juste de l’électricité dans la salle aujourd’hui » rapporte le co-propriétaire Steve Pagliuca. « Paul Pierce s’est tourné vers nous, et il nous a dit qu’il n’avait jamais vu un entraînement aussi intense, et dans la durée, de toute sa carrière ! »

Un état d’esprit contagieux

Les Celtics ont visé juste en récupérant Jrue Holiday, et le président Brad Stevens est fier de son coup ! « On a fait un millier d’erreurs, mais là, on a vu qu’il y avait un truc à faire » raconte l’ancien coach de Boston. « Il y a une complicité. Il y a une excitation. Il y a de la joie, de la compétitivité, et je pense que c’est contagieux ».

Pour sa part, Jrue Holiday est ravi de rejoindre un collectif déjà en place, au sein d’une franchise qui ne vise que le titre depuis quelques années. Il sait qu’il peut permettre au duo Brown-Tatum de franchir un cap.

« Je pense qu’en les regardant d’abord, on peut voir leur cohésion et les liens qu’ils ont, et c’est vraiment cool. On peut voir qu’ils ont faim et qu’ils se focalisent sur les choses qui n’ont pas fonctionné l’année dernière, pour les améliorer cette année. C’est ce que j’ai constaté en les regardant. Et puis, de jouer avec eux, après avoir joué contre eux pendant si longtemps, ça me fait du bien. »

Les Celtics pensent déjà à le prolonger

Le transfert n’a que quelques jours, et pourtant, les deux parties envisagent déjà de s’unir sur le long terme. « On le voulait ici depuis longtemps et quand le moment sera venu et que nous serons autorisés à parler de ce genre de choses (une prolongation de contrat), nous espérons que cette relation durera longtemps », répond Brad Stevens. « Évidemment, au-delà des années de son contrat. Mais nous avons encore quelques mois devant nous avant de pouvoir creuser cette idée. »

Quant à Jrue Holiday, il sait qu’en tant que natif de Los Angeles, il va faire quelques malheureux dans sa famille, mais il estime que sa mentalité et son type de jeu collent parfaitement à cette franchise.

« Les fans sont littéralement fous et je suis fier d’en faire partie », conclut l’ancien meneur de Milwaukee. « Je sais qu’une grande partie de ma famille est sans doute peinée, mais je sais que c’est une ville de cols bleus. Ils aiment les gens qui se donnent à fond et qui y mettent tout leur cœur. Et c’est exactement le type de personne que je suis : à chaque fois que j’entre sur le terrain, je leur donne tout ».

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 Total 906 33 46.2 36.6 78.3 0.9 3.2 4.1 6.5 2.2 1.5 2.7 0.5 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.