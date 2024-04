Jrue Holiday envoyé aux Celtics contre Malcolm Brogdon et Robert Williams !

Jrue Holiday jouera toujours chez un candidat au titre, et ce sera à l’Est puisque les Blazers viennent de le transférer à Boston ! Quelques jours après servi de monnaie d’échange dans le « trade » de Damian Lillard, l’ancien meneur All-Star sera un atout décisif pour contrer les… Bucks et les empêcher de rejoindre les Finals.

C’est une énorme prise pour les Celtics puisque Holiday prend la place de Marcus Smart, transféré cet été, et ses qualités de « two-way player » seront parfaites pour épauler Jaylen Brown, Jayson Tatum et désormais Kristaps Porzingis. Le Heat et les Sixers, qu’on disait aussi sur la piste d’Holiday et même de Lillard, sont les grands perdants de la semaine.

Malcolm Brogdon transféré à nouveau ?

Pour le récupérer, ESPN annonce que les Celtics se séparent de Malcolm Brogdon, Robert Williams, d’un premier tour de Draft 2024, qui appartenait aux Warriors et d’un premier tour de Draft en 2029. Boston lâche donc le meilleur sixième homme de l’année et son pivot titulaire, et ce n’est pas rien après avoir déjà perdu Smart au début de l’été. Même si Al Horford est toujours là, l’énergie et les qualités athlétiques de Williams étaient précieuses des deux côtés du terrain. Avec 14 joueurs sous contrat, les Celtics ont la possibilité de signer un intérieur de plus.

EFFECTIF DES CELTICS

Meneurs : J. Holiday, P. Pritchard, D. Banton

Arrières : D. White, S. Mykhailiuk J. Brown, S. Hauser, J. Walsh

Ailiers : J. Tatum, O. Brissett, L. Stevens

Intérieurs : K. Porzingis, A. Horford, L. Kornet

Côté Portland, Williams va blinder et muscler la raquette avec Deandre Ayton, tandis que Brogdon pourrait à nouveau faire ses valises ! Déjà furieux d’avoir été proposé aux Clippers en juin dernier, Brogdon n’a pas envie de s’éterniser dans une franchise en reconstruction. Après Holiday, il deviendrait le joueur le plus courtisé du moment. Mais ESPN précise que si les Blazers ne parviennent pas à le transférer dans les jours qui viennent, il débutera la saison à Portland.

EFFECTIF DES BLAZERS

Meneurs : S. Henderson, M. Brogdon

Arrières : A. Simons, S. Sharpe, R. Rupert

Ailiers : M. Thybulle, K. Murray, K. Knox, J. Walker

Ailiers-forts : J. Grant, T. Camara

Pivots : D. Ayton, R. Williams, M. Brown