Malcolm Brogdon serait furieux contre les Celtics

C’était il y a déjà trois mois, les Celtics étaient sur le point d’envoyer Malcolm Brogdon aux Clippers dans un échange en triangle pour récupérer Kristaps Porzingis, tandis que les Wizards auraient reçu Danilo Gallinari, Marcus Morris, Amir Coffey et le 30e choix de la Draft 2023.

Finalement, les Clippers avaient tout fait capoter en raison des incertitudes sur l’état physique du meilleur sixième homme de la NBA, victime d’une déchirure partielle d’un tendon au niveau du coude droit.

On connaît la suite : les Celtics changent leur fusil d’épaule, et choisissent d’envoyer Marcus Smart aux Grizzlies pour toujours récupérer Kristaps Porzingis. Sauf que selon le Boston Globe, Malcolm Brogdon aurait moyennement apprécié d’être considéré comme une monnaie d’échange, et il serait en colère contre ses dirigeants. D’autant plus qu’il ne s’est pas fait opérer cet été de son coude, et on ne sait pas s’il est guéri de sa blessure.

Selon le Boston Globe, les Celtics avaient prévu que leur 6e homme serait en tenue pour la reprise, mais rien ne filtre sur sa santé. Soucieux de revenir à 100%, après avoir été gêné pendant les playoffs, il pourrait prendre son temps, et ça ne ferait pas les affaires de ses dirigeants qui n’ont pas remplacé Marcus Smart sur le poste 1.

Dès fin juillet, Joe Mazzulla, le coach de Boston, avait prévenu que la rentrée serait compliquée en raison du transfert avorté de Malcolm Brogdon. « Il y a eu des discussions au sein de la franchise », avait expliqué le successeur d’Ime Udola à Mass Live. « Dès qu’on se retrouve dans une situation comme ça, avec une relation à gérer, il faut faire des petits pas. Il y a un processus de guérison et d’écoute à effectuer, et il faudra voir où on en est. Au fur et à mesure, on ira de l’avant le mieux possible. »

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 Total 400 30 46.7 38.8 87.9 0.8 3.4 4.2 4.6 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.