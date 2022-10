Milwaukee a retrouvé le mur Lopez

Un Brook Lopez à son meilleur niveau, ça change tout pour les Bucks. La saison passée, le pivot de Milwaukee était limité après une opération du dos en début d’exercice et il n’avait joué que 13 matches avant les playoffs.

Cette saison, le « 7 pieds » des Bucks est bien plus en jambes et il est impressionnant en défense avec 3.6 contres de moyenne, la meilleure de ligue, et 6.4 rebonds en 31 minutes par match. Il a par exemple repoussé 5 tirs contre Houston ou 6 face à Brooklyn.

« Tout est une question de timing », confie le joueur. « Si j’étais face à Brook, je n’irais pas le tester », ajoute Giannis Antetokounmpo. « Il monte sur tout, il est tellement grand, son timing est excellent. Il contre tout. »

Brook Lopez, avec son envergue, sa taille et sa lecture, est précieux dans la défense des Bucks. Quand il est totalement mobile, en plus de ses contres, il fait la différence sur le « drop coverage », sur le pick-and-roll.

« Défensivement, c’est un monstre »

Ce n’est donc pas un hasard si les Bucks possèdent actuellement la meilleure défense de la ligue, avec seulement 103 points encaissés sur 100 possessions, comme ils l’étaient en 2019 et 2020. C’est simple : depuis la saison 2018/2019, les champions 2021 ont toujours fait partie des dix meilleures défenses de la NBA… sauf la saison passée (14e), quand Brook Lopez fut absent pendant 69 rencontres.

« Il change les choses dans la raquette », constate Mike Budenholzer « On lui a demandé de le faire encore plus cette saison, il l’accepte. Il faut lui rendre hommage. Il possède un excellent timing pour contester et contrer les tirs et aussi continuer de prendre des rebonds. Il est vraiment excellent en défense. On s’appuie beaucoup sur lui. »

Avec des Antetokounmpo, Jrue Holiday, Jevon Carter ou encore Bobby Portis, et en attendant Khris Middleton, plus ce Brook Lopez retrouvé donc, les Bucks peuvent clairement voyager loin en défense cette saison.

« Dieu merci, il est avec nous », se réjouit le Grec. « Il fait les écrans retards aussi, ce qui me permet, comme à Portis, de prendre les rebonds. Il fait tout le boulot invisible nécessaire pour une équipe. Défensivement, c’est un monstre. On est enthousiaste de l’avoir avec nous, en pleine santé, pendant toute la saison. »