Comment Brook Lopez et les Bucks ont piégé Trae Young

Véritable élement central de la défense des Bucks, Brook Lopez a un rôle clé dans la capacité de son équipe à bien défendre. On l’a très bien vu contre Miami notamment, face à Bam Adebayo, au premier tour des playoffs cette saison.

Dans la première manche contre les Hawks, Lopez, comme ses coéquipiers, avait été en difficulté face à Trae Young, auteur d’un match à 48 points. Le pivot était souvent trop loin sur les « drop coverage », les couvertures défensives après les pick-and-roll, tout comme Ivica Zubac face à Devin Booker dans le Game 1 de la finale de conférence Ouest.

Young s’était donc régalé et il ne fallait pas reproduire cette erreur dans le Game 2. Mike Budenholzer et ses hommes, Lopez en tête, ont donc décidé d’être plus proches du meneur et moins des shooteurs. Tout en mobilité et bien sur ses appuis, Lopez s’est montré sur le chemin de Young, et son imposante présence (2m13, 127 kilos) a été très précieuse pour faire déjouer l’adversaire.

« Les gens ne se rendent pas compte de son aspect massif », explique Khris Middleton en conférence de presse. « Il fait 2m13, il se fait sentir près du cercle et même au large. Les gens ne réalisent pas à quel point il est puissant, athlétique, et comment il peut couvrir de l’espace. »

Un seul rebond, mais une présence capitale

Avec lui, plus Giannis Antetokounmpo et Middleton, les Bucks possèdent des joueurs avec des envergures énormes, qui peuvent couper les lignes de passe et réduire les couloirs de pénétrations. Young, en plus de souffir physiquement, a ainsi perdu énormément de ballons, neuf au total, dans cette deuxième manche. Lopez n’a pas hésité à sortir sur le génial meneur des Hawks, et sur une action, il l’a même poussé à une violation des 24 secondes.

« Il a été très actif », souligne Budenholzer. « Il sent si bien les choses en défense, sur le pick-and-roll. Il était à son meilleur niveau et on a besoin de ça de la part de Brook. Il a un superbe timing et comprend très bien les espaces défensivement. »

Même s’il n’a pris qu’un rebond (il a compilé 16 points et 3 interceptions) en 23 minutes, Lopez a été essentiel pour limiter l’attaque des Hawks. En 20 minutes, dans le Game 1, il affichait un +/- de – 14, alors que là, dans le Game 2, il est à + 31 !

« On voulait qu’ils soient moins à l’aise, qu’ils sortent de leur zone de confort », explique-t-il pour évoquer la défense de Milwaukee dans cette large victoire. « On voulait être sur les lignes de passe, sur les pénétrations, avoir les mains levées. Être davantage l’agresseur, offensivement comme défensivement. Je voulais rendre les choses difficiles à Young. Je savais que j’avais quatre joueurs derrière moi, pour lui compliquer la vie. »