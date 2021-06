Le MVP de la nuit | Trae Young, le climatiseur

Après les publics des Knicks et des Sixers, c’est au tour de celui des Bucks de faire connaissance avec une nouvelle superstar. Car Trae Young n’est plus une jeune star, mais bel et bien déjà une superstar au même titre que Luka Doncic. Après le Slovène, il devient d’ailleurs le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à compiler au moins 45 points et 10 passes dans un match de playoffs !

« Franchement, vous pouvez le placer parmi les meilleurs joueurs NBA » estime Nate McMillan. « En attaque, il n’a aucune faiblesse. »

Nouvelle preuve cette nuit avec son incroyable prestation face à l’une des meilleures défenses de la NBA : 48 points, 11 passes, 7 rebonds à 17 sur 34 aux tirs ! Bien sûr, il y a du déchet (6 balles perdues, 4 sur 13 à 3-points), mais il y a aussi et surtout du culot et du leadership.

« Quand vous avez un coach qui croit en vous, et des coéquipiers qui jouent juste et croient en vous, cela rend mon boulot bien plus facile » explique le héros de la soirée. « J’essaie de m’amuser et de prendre du plaisir, et arrivera ce qu’il arrivera… »

« J’adore jouer face à un public adverse. Cela donne le sentiment d’être vraiment avec son équipe, et c’est nous contre toute la salle »

Quand les Bucks se donnent sept points d’avance à quatre minutes de la fin, c’est Young qui recadre ses coéquipiers. Le tout en chambrant les spectateurs car il adore climatiser les salles.

« Depuis que je suis au collège, j’adore jouer à l’extérieur » raconte-t-il. « J’adore jouer face à un public adverse. Cela donne le sentiment d’être vraiment avec son équipe, et c’est nous contre toute la salle. Je pense que c’est qui soude vraiment notre groupe. »

On l’a déjà écrit, mais à l’instar d’un Stephen Curry, Young fédère autour de lui. Il met en confiance ses coéquipiers par ses passes et ses encouragements. Il les met en confiance par son talent évidemment, et sa capacité à ne jamais reculer. C’est un vrai général, et quand il se retrouve sur la ligne pour sceller la rencontre, il ne tremble pas. Dans les 17 dernières secondes, il réussit un 4 sur 4 aux lancers-francs, et on a vu dans ces playoffs, et pas plus tard que la veille avec Paul George, combien les lancers sont importants…

« C’est un très grand joueur » résume Antetokounmpo. « Il faut qu’on lui complique les choses au maximum, qu’on soit physique avec lui. On ne veut pas l’envoyer sur la ligne des lancers-francs. On doit, de la première à la dernière minute, lui rendre les choses compliquées. »

« En NBA, je pense avoir déjà tout vu en matière de défense »

Promis à une élimination rapide, les Hawks prennent déjà la main dans la série. C’est leur 6e victoire en huit matches à l’extérieur dans ces playoffs, et ils sont les premiers à faire tomber les Bucks dans leur salle. En quête de la première finale de l’histoire de la franchise depuis qu’elle a déménagé à Atlanta, Young a le sentiment d’être en mission.

« C’est unique. Quand j’étais rookie, je voulais accomplir des choses comme ça » raconte Young. « Mais quand on est rookie, on ne se rend pas compte de la difficulté tant qu’on ne la vit pas. »

Et qu’a-t-il pensé de la défense des Bucks qu’il a disséquée pendant 48 minutes ? « En NBA, je pense avoir déjà tout vu en matière de défense, et il s’agit pour moi de la lire et de jouer en fonction de ce qu’on m’oppose ».

Cela paraît très simple…