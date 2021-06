A côté de la plaque, Trae Young met la pression sur les arbitres

Emportés par la déferlante Bucks, les Hawks n’ont offert aucune résistance dans ce match remporté 125-91 par les locaux.

Intouchable lors du premier round, Trae Young s’est heurté à la défense de Milwaukee. Le meneur All-Star a fait preuve de beaucoup trop de déchets pour espérer gagner une rencontre de playoffs à l’extérieur.

Huit pertes de balle en première mi-temps

Tout s’est joué en second quart-temps. Avec 6 points de retard à l’entame de la période, Young va enchainer 5 pertes de balle après en avoir déjà perdu 3 au premier quart. Ces munitions gâchées vont permettre au jeu rapide de Milwaukee de se mettre en place. En 12 minutes, les Bucks plient la rencontre en infligeant un 43-17 sur la période et ils rentrent aux vestiaires avec une trentaine de points d’avance (77-45).

‘Tout est de ma faute » estime le joyaux des Hawks en conférence de presse. « Je dois être meilleur dans l’utilisation du ballon et faire un meilleur job pour au moins avoir un tir et ne pas perdre la balle trop souvent. Je dois faire mieux et je le ferai. »

Avec des joueurs de Milwaukee vexés d’avoir concédé leur première défaite à la maison sur cette campagne de playoffs, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont haussé le ton pour à la fois égaliser, mais aussi envoyer un message clair.

« On savait qu’ils avaient tellement besoin de cette victoire. Plus le match avançait, plus j’avais l’impression qu’ils mettaient tous leurs tirs et que nous ne pouvions pas nous en créer un » analyse Trae Young. « Ce genre de match arrive parfois, ça craint mais c’est arrivé ce soir et nous devons être capables de rebondir. »

« J’assume la responsabilité de cette défaite »

En tant que leader, Young assume la responsabilité de cet échec. Pour autant, le joueur de 22 ans la joue à l’ancienne en mettant une petite pression sur le corps arbitral. « Milwaukee n’a pas vraiment défendu différemment. Ils étaient plus agressifs. C’était juste une histoire d’agressivité et Scott (Foster) leur a permis de l’être plus que d’habitude. Leurs schémas défensifs étaient les mêmes. Ils ont mis plus d’intensité dans la raquette donc la ligne à 3-points était plus ouverte, c’est pourquoi je dois faire de meilleures lectures. J’assume la responsabilité de cette défaite. »

Après cette gifle, les Hawks doivent se réajuster surtout si la série devient de plus en plus physique. « C’est vraiment une histoire d’intensité, ils ont augmenté leur niveau et on doit faire la même chose. Les arbitres conditionnent beaucoup le rythme du match avec leurs coups de sifflet. S’ils vont les laisser être agressifs, ils vont l’être. S’ils arbitrent comme c’est supposé l’être, ce sera différent. Mais c’est comme ça. Quand ils agressent et que les coups de sifflet ne tombent pas, ce genre de match arrive. »

À voir dimanche si ces propos auront une incidence sur les arbitres.