Fâchés, les Bucks explosent les Hawks

Ne jamais sous-estimer une bête blessée… Ou plutôt, ne jamais penser que Giannis Antetokounmpo se laissera piéger deux fois de suite. Dominé par Trae Young dans la première manche, le « Greek Freak » est en colère, et ses deux premiers paniers donnent le ton. Trae Young tente de réveiller ses troupes mais les Bucks sont en mission ce soir (12-3). À l’inverse du Game 1, ce sont les coéquipiers de Jrue Holiday qui dictent le tempo de cette rencontre.

Trae Young essaie de scorer mais la défense de Milwaukee s’est ajustée par rapport au premier match. Sur chaque pick-and-roll, il est chassé par Lopez ou Portis. Envoyé par Holiday, Antetokounmpo claque un énorme alley-oop (24-14). Appelé à la rescousse, Danilo Gallinari score et remet son équipe sur le droit chemin. Physiquement, les Bucks ont baissé de rythme et les Hawks reprennent des couleurs. Lou Williams soutient « Gallo » et Atlanta recolle au score à la fin de ce premier quart-temps (34-28).

Une fin de première mi-temps à sens unique

Vexés, les Bucks reprennent leur marche en avant. Comme toujours, c’est Giannis Antetokounmpo qui prend les choses en main. Même s’il ne score pas sur chaque action, sa puissance et son envie motivent ses troupes.

Physiquement, les Hawks n’ont aucune réponse, et ils encaissent un terrible 11-0. Brook Lopez dans la raquette, Khris Middleton ou Giannis Antetokounmpo brillent en attaque. Les trois Bucks enflamment la salle et la rencontre, et Atlanta se retrouve à -20 (60-40).

De retour sur le parquet, Trae Young veut réveiller ses troupes, mais Jrue Holiday l’étouffe. Quand le jeune meneur est bien contenu, Atlanta souffre. La fin de cette première mi-temps est un calvaire pour eux. Auteur de 10 points dans les trois dernières minutes, Jrue Holiday semble vouloir sceller cette rencontre à la pause. On se frotte les yeux plusieurs fois, mais Milwaukee mène bien de 33 points à la pause (77-44).

Trae Young joue à l’envers

Dominés tactiquement et physiquement, les hommes de Nate McMillan ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Les efforts de Clint Capela sont tout de même à souligner. Le Suisse est le seul à venir en aide à Trae Young, mais face à la puissance offensive des Bucks, c’est mission impossible, et l’écart continue d’enfler (94-59). En fait, Atlanta a lâché le match, et à la fin du 3e quart-temps, Milwaukee mène 103-63 !

Les douze dernières minutes permettent à tous les joueurs du bout du banc de se dégourdir les jambes et à l’arrivée, les Bucks s’imposent 125-91. Une bonne grosse fessée avant d’aller à Atlanta où il faudra s’imposer au moins une fois pour reprendre l’avantage du terrain.