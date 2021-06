Les Clippers piégés par le shoot à mi-distance de Devin Booker

Les amateurs de shoot à mi-distance sont gâtés avec les Suns, entre Chris Paul qui adore ça et Devin Booker qui a délivré une véritable démonstration dans le Game 1 de la finale de conférence face aux Clippers.

Dans son match en triple-double à 40 points à 15/29 au shoot, l’arrière a inscrit 11 tirs à mi-distance ! Il s’est tout simplement adapté à la défense des Clippers, qui voulait lui mettre la pression très tôt. Une fois qu’il avait pris l’écran, il avait alors de la place pour dribbler, garder son défenseur dans son dos puis monter à volonté.

« Aller le chercher aussi haut sur le terrain lui donne trop d’espace pour attaquer le cercle », reconnait Tyronn Lue avant le Game 2. « Je sais que nos extérieurs ont essayé de lui rentrer dedans, de lui mettre la pression. Mais les Suns ont fait des écrans au milieu de terrain, et nos grands étaient alors en difficulté face à lui, à pleine vitesse. On doit faire mieux car ils ont été bons pour casser notre défense. »

Les Clippers ont pris cette habitude après avoir affronté Luka Doncic au premier tour puis Donovan Mitchell en demi-finale de conférence, donc des gros shooteurs à 3-pts qui peuvent dégainer de loin, de très loin. En bon disciple de Kobe Bryant, Devin Booker a un excellent shoot à mi-distance et peut ainsi coller 40 points, et tuer une défense avec cette arme, en inscrivant seulement trois paniers primés dans cette première manche.

« On doit être plus attentif à 3-pts, on doit essayer, le plus possible, d’être moins étiré », poursuit le coach de Los Angeles. « Terance Mann et Pat Beverley ont tenté d’être agressifs face à Booker, de le faire bosser. Mais sur le long terme, il nous a fait mal. »

La défense des Clippers était ainsi trop étirée face à l’arrière de Phoenix. Ivica Zubac était donc trop loin pour contester les shoots du All-Star, qui a inscrit 15 points face à la couverture défensive du pivot croate.

« Avec Doncic et Mitchell, on doit monter sur l’écran », analyse Ivica Zubac. « Avec des joueurs qui aiment le tir à mi-distance, on ne peut pas être aussi haut. C’est une grosse différence pour moi, sur le pick-and-roll. »