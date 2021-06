Le MVP de la nuit | Devin Booker en 3D

Alors que certains les collectionnent, Devin Booker n’avait encore jamais réalisé de triple-double en carrière ! C’est désormais chose faite, et sur la plus grande scène, puisque l’arrière des Suns a compilé 40 points, 13 rebonds et 11 passes dans la victoire de Phoenix (120-114) dans cette première manche de la finale de la conférence Ouest.

Rappelons que ce ne sont que ses premiers playoffs, et il n’est que le 6e joueur à atteindre plusieurs fois les 40 points lors de sa première campagne !

« J’ai aimé la manière de faire de Devin. Il ne s’est pas projeté dans le jeu. Il l’a simplement fait en fonction de ce que nous faisions » souligne Monty Williams. « Il y a des moments où un gars marque face à vous, et vous avez envie d’attraper le ballon et de faire un tir. J’ai trouvé que Devin l’a fait ce soir en restant dans notre schéma. »

« Avec Booker, c’est plus difficile car même sous pression, il parvient à prendre ses tirs »

Chris Paul absent, c’est vrai que l’arrière All-Star n’a pas tiré la couverture à lui, ni cherché à en faire trop. C’est véritablement après la pause qu’il est monté en régime avec une série de shoots difficiles, mais réussis. Du très grand Booker. Le tout en faisant jouer les autres, et en donnant un coup de main au rebond.

« Booker joue avec la balle en main, mais il faut du super boulot dans le jeu sans ballon, et il est vraiment, mais vraiment bon à mi-distance » note Reggie Jackson. « Doncic et Mitchell shootent davantage à 3-points et ils vont davantage au cercle. Ce sont trois niveaux de scoreurs différents. Avec Booker, c’est plus difficile car même sous pression, il parvient à prendre ses tirs. Il a tout. Il va falloir trouver un moyen de le contenir. »

Ce qui est intéressant dans la performance de Devin Booker, c’est qu’il a laissé le jeu venir, à lui, et il n’a véritablement pris le match à son compte qu’après la pause. ESPN révèle ainsi qu’il est impliqué dans 43 des 50 derniers points des Suns ! « Je crois que j’avais été plusieurs fois proche d’un triple-double, mais je n’avais jamais réussi à franchir le cap. Mais ça me va très bien que ce soit aujourd’hui ».

On retiendra évidemment ce dunk qui scelle la victoire des Suns alors que les Clippers avaient recollé à deux points, à 22 secondes de la fin. Un triple-double, un dunk décisif… Et si c’était son meilleur match en carrière ?

« Les gars, je vous laisse faire le classement » sourit la star de Phoenix. « Personnellement, je suis là pour tenter de gagner chaque match. Je le dis depuis le début des playoffs, chaque prochain match est le plus important. »

Et ce sera mardi, toujours à Phoenix.