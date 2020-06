Quiz du soir : êtes-vous incollable sur Stephen Curry ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’exercice 2019-20 de Stephen Curry ne va pas rester dans les mémoires.

Blessé à la main gauche dès le quatrième match de la saison face aux Suns, le meneur des Warriors a été éloigné des parquets durant quatre mois avant de voir sa campagne une nouvelle fois être interrompue, à cause du Covid-19 cette fois-ci. Pour ne rien arranger, sa franchise a coulé en son absence, terminant finalement avec le pire bilan de NBA après avoir, pourtant, été finaliste quelques mois plus tôt. Une année noire à oublier et nul ne doute que le « Chef » aura le couteau entre les dents en 2020-21.

En attendant son retour, très certainement prévu pour le mois de décembre prochain, testez vos connaissances sur le double MVP avec ce quiz. Ce soir, 20 questions vous attendent mais attention, certains intitulés comportent des pièges et il vous faudra les identifier afin de réussir le sans-faute. Bonne chance !