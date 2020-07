Quiz du soir : les joueurs NBA en activité qui n’ont jamais connu les playoffs

Dans l’histoire, c’est Tom Van Arsdale qui détient le record peu enviable du nombre de matchs joués en NBA sans avoir jamais disputé les playoffs. Entre 1965 et 1977, cet arrière/ailier triplement All-Star a ainsi pris part à 929 matchs avec les Pistons, les Royals ou encore les 76ers, sans jamais goûter à la postseason.

Et parmi les joueurs en activité ? C’est ce qu’on vous demande de retrouver ce soir, avec les 40 joueurs qui ont disputé le plus de rencontres sans jamais aller en playoffs. Attention, certains ne sont plus en NBA et continuent leur carrière dans d’autres ligues. Vous avez dix minutes, sachant qu’il y a bien sûr beaucoup de jeunes joueurs…





