Quiz du soir : les surnoms des joueurs NBA

Il y a énormément de surnoms en NBA, et certains joueurs en ont même plusieurs. Ce soir, on vous propose de retrouver les joueurs associés à 100 surnoms, dont les plus emblématiques de l’histoire de la ligue.

Evidemment, certains sont très connus, mais d’autres seront beaucoup plus compliqués à retrouver. Pour corser un peu le quiz, on n’a pas mis les surnoms qui ont fini par devenir les prénoms des joueurs en question, ni les diminutifs du prénom ou du nom du joueur, trop faciles à retrouver. Vous avez 15 minutes !





