Quiz du soir : les rois de l’isolation en NBA

Alors que la reprise se rapproche, on poursuit nos révisions avec ce soir un focus sur les spécialistes de l’isolation.

On vous demande donc de retrouver les 35 joueurs qui ont joué plus de 100 fois le un-contre-un cette saison. Pour vous aider, le nombre total d’isolations du joueur en question et comme c’est un peu trop simple avec l’équipe, on vous donne plutôt l’efficacité du joueur, matérialisée par le nombre de points inscrit par possession, en sachant que la moyenne se situe autour de 0,86 point par possession.





