Quiz du soir : les joueurs qui travaillent encore poste bas

Le travail poste bas est un art qui se perd en NBA, mais il reste quand même des joueurs qui s’en servent beaucoup.

Ce soir, on vous propose donc de retrouver les 50 joueurs qui ont le plus travaillé poste bas cette saison, et pour vous aider, on vous donne le nombre de possessions passées avec le ballon en bas de la raquette, ainsi que leur équipe. Dans ces conditions, le sans-faute est possible, mais il faudra être rapide…





LES PRÉCÉDENTS QUIZ