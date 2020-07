Quiz du soir : les joueurs en activité qui ont connu le plus de franchises

Dans l’histoire NBA, ils sont quatre à avoir connu 12 franchises NBA différentes : Chucky Brown, Jim Jackson, Tony Massenburg et Joe Smith.

Ce soir, on vous demande de retrouver leurs successeurs, ces « journeymen » encore en activité cette saison (en NBA, ailleurs ou pas encore à la retraite) ou ces stars en déclin qui accumulent les clubs.

Pour vous aider à trouver ces 29 joueurs qui ont tous connu plus de 7 clubs en NBA, on vous donne donc le nombre total d’équipes, et surtout les trois clubs dans lesquels ils ont joué le plus de rencontres. Bon courage…





LES PRÉCÉDENTS QUIZ