Quiz du soir : les rois du triple-double en playoffs

Les stats en playoffs sont rarement mentionnées et on corrige en partie le tir avec ce quiz dédié au « triple-double ».

On retrouve bien sûr les spécialistes du genre, mais il y a des invités-surprises. Et comme vous pourrez le constater, ils ne sont que 33 à avoir réussi au moins deux « triple-double ». C’est finalement peu, et ça confirme que ça reste une performance rare en playoffs.





LES PRÉCÉDENTS QUIZ