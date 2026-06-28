Test de chaussures : la Puma Hali 1 face à son destin

C’était il y a un an déjà, la première chaussure signature de Tyrese Haliburton déviait subitement de sa trajectoire, emportée par la rupture du tendon d’Achille contractée par le meneur des Pacers dès les premières minutes du Game 7 des NBA Finals 2025.

Le moment a été tragique, en venant brutalement mettre un terme à la fin de saison magique du nouveau leader d’Indiana, qui a marché sur l’eau pendant des semaines et a tenu bon malgré les blessures pour finalement s’écrouler devant la dernière marche.

Il l’a été aussi pour le destin de la Puma Hali 1, que Tyrese Haliburton avait dévoilé pour la première fois à l’occasion du premier match des Finals NBA. Ce qui se profilait alors comme un incroyable conte de fées s’est alors transformé en cauchemar en un claquement de doigts, celui qui plonge dans l’obscurité la plus profonde.

Comme Kyrie Irving avec la ANTA KAI 3, Jayson Tatum avec la Jordan Tatum 4 ou encore Damian Lillard avec la Dame 10, Tyrese Haliburton, forfait toute la saison, a dû se résigner à assister à la sortie mondiale de sa chaussure signature depuis l’infirmerie.

Le coup a été rude, d’autant que Puma avait réussi un petit exploit en concoctant un modèle plutôt classique mais très réussi, avec un bon maintien et une bonne aération pour accompagner sa semelle en mousse Nitro efficace, le tout à un prix raisonnable. Avec un nouveau logo, et le design confié à un artiste en vogue, la Puma Hali 1 avait tout pour faire un carton.

Son arrivée sur le marché a été plutôt discrète. Puma continue de commercialiser de nouveaux coloris, et la paire connaît également un regain de forme grâce à la WNBA, aux pieds notamment de l’arrière scoreuse du Fever d’Indiana Kelsey Mitchell. De quoi maintenir la flamme jusqu’au retour du petit prodige sur les parquets.

CONFORT GÉNÉRAL

Que du positif à en retenir. La semelle est vraiment agréable, la tige assure le parfait combo entre maintien et aération, et les rembourrages en mousse autour de la cheville sont également confortables.

Le modèle se chausse sans difficulté, l’occasion de souligner également la qualité de la languette, et aussi le bon maintien du talon, suffisamment comprimé par le renfort en TPU à sa base.

Note : 9

AMORTI

C’est l’un des points forts de la Puma Hali 1. Parce que la qualité de l’amorti est très bonne et parce que Puma n’a pas eu à multiplier les gadgets pour parvenir à ses fins.

La semelle intermédiaire fait ainsi l’affaire d’une simple couche de mousse Nitro, mais parfaitement dosée pour offrir suffisamment de confort sur l’amorti et de dynamisme sur le rebond sous l’avant du pied. La mousse Nitro, c’est ce qui fait la force et le succès des chaussures estampillées Puma, que ce soit la ligne «MB» de LaMelo Ball ou la bien nommée «All-Pro Nitro». La Puma Hali 1 suit parfaitement la lignée de ces modèles.

Note : 9

TRACTION

La semelle extérieure « PUMAGRIP » en caoutchouc antidérapant fait encore du très bon travail, tant on se sent en sécurité à pleine vitesse. La Puma Hali 1 fait bien corps avec le sol, assurant les départs vers l’avant et les appuis latéraux les plus vifs comme Tyrese Haliburton en aura besoin à son retour.

Là encore, c’est du classique, mais Puma a visé juste, avec une paire qui tient parfaitement sur le parquet et plutôt bien en extérieur.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

Deux petits plus viennent bonifier la Puma Hali 1 en termes de maintien et de stabilité. Les fines bandes en TPU d’abord, qui recouvrent verticalement l’empeigne et rejoignent les œillets pour mieux « comprimer » le pied.

Niveau stabilité, on peut souligner la présence d’une plaque en TPU disposée sous le milieu du pied pour assurer une meilleure stabilité. Celle-ci se déploie en X depuis le milieu du pied, pour agir également sur la stabilité lorsqu’on se penche d’un côté ou de l’autre. L’ensemble est par ailleurs à créditer d’une bonne stabilité pour un modèle dynamique de ce genre.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Tyrese Haliburton et Puma avaient eu la bonne idée de solliciter le designer Salehe Bembury pour apporter sa touche au niveau du design et l’aider un peu à se démarquer de ce qui se fait sur le marché.

La tige et la semelle s’inspirent ainsi de la touche « signature » du créateur new-yorkais. Le gros logo « Puma Cat » au niveau de la cheville se distingue également. Dévoilé lors de la finale de conférence entre les Pacers et les Knicks, le logo du joueur, qu’on retrouve sur la languette et le talon, complète le tout. A noter que le modèle fait aussi partie des références sur le plan écologique en utilisant des matériaux recyclés pour composer au moins 20% de sa tige.

Avec Tyrese Haliburton sur la touche, Puma n’a pas forcé au niveau des sorties de nouveaux coloris et s’en est tenu à quatre versions pour l’heure, en bleu, rose, gris et jaune. Un nouveau coloris vert menthe pourrait débarquer au cours de l’été. C’est un peu là le point faible de cette première chaussure signature : Puma ne s’est pas foulé avec ces quatre coloris unis. On aurait apprécié un peu plus de folie !

Enfin, le verdict sur la durée de vie est ici plutôt encourageant. La semelle extérieure a de quoi garder son efficacité dans le temps, et la tige reste robuste.

Note : 8

VERDICT DE LA PUMA HALI 1

Puma et Tyrese Haliburton avaient de quoi être fiers de leur bébé. La Hali 1 avait tout pour réussir une entrée fracassante sur le marché, Puma ayant réussi à concocter un modèle fiable sous tous les aspects (confort, maintien, grip, stabilité, aération).

Le destin lui a finalement réservé un parcours plus compliqué en l’absence du meneur des Pacers pour la mettre en avant au plus haut niveau. Les bases sont désormais posées et bien solides.

L’avenir dira si la ligne signature de Tyrese Haliburton parviendra à retrouver sa trajectoire pour se hisser aux côtés d’un LaMelo Ball en référence de la marque, ou si elle s’éloignera progressivement des radars dans le style de la Scoot Zeros de Scoot Henderson. A ce stade, on penche plutôt pour la première option.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 420 grammes

Prix : disponible en promo à 91 euros chez Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

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Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5 – Big Triangle 4

ANTA : ANTA KAI 3 – KT10

Puma : MB.05 – MB.04 – MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – All-Pro Nitro 2 – Scoot Zeros – Stewie 3 – Stewie 4

Converse : SHAI 001

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11 – Curry 12 – Curry 13