« AE », les initiales d’Anthony Edwards n’en finissent plus de résonner dans les couloirs d’adidas. Avec le succès de la ligne signature de James Harden, qui en est à son dixième modèle, le retour en grâce de Donovan Mitchell et sa D.O.N. Issue #7, la marque aux trois bandes sait quel joyau elle tient entre ses mains avec l’arrière des Wolves. Avec Victor Wembanyama, ce dernier incarne déjà le présent et le futur de la ligue, à l’image de son nouveau coup de chaud à 55 points (record en carrière) cette nuit face aux Spurs, réalisé avec le tout nouveau coloris “VDay” de la A.E. 2 aux pieds.

La sortie de sa toute première chaussure signature a rencontré un franc succès, à la hauteur de l’accomplissement réalisé par adidas, qui a su développer une identité singulière autour de la A.E. 1, et celle-ci a très vite conquis le grand public. Le modèle a ainsi bénéficié d’une belle exposition pendant près de deux ans. La suite a été un poil plus laborieuse…

Anthony Edwards a en effet confié cet été n’avoir pas apprécié la version initiale de la A.E.2 présentée par adidas. Le joueur avait alors renvoyé les designers à leurs études, pour prendre le temps de pondre cette nouvelle version, qui devait à l’origine dessiner les contours de ce qui aurait dû être la A.E. 3, validée par le principal intéressé.

La A.E. 2 a donc investi le marché mondial avec un peu de retard, début octobre, mais a pu surfer sur la même dynamique que la A.E. 1. Le design de la tige a été retravaillé et accroche moins à l’œil que la cage latérale de la A.E. 1. Le style est ici plus sobre même si l’ADN de la ligne est toujours présent. La composition de la semelle est en revanche quasi identique et toujours aussi performante, équipée de mousse LightBoost et d’un amorti LightStrike pour garantir les meilleures sensations.

La ligne signature d’Anthony Edwards est là pour durer et adidas n’a pas le droit à l’erreur. C’est sans doute pourquoi le lifting a été léger niveau design, et que les lignes ont peu bougé sur le plan technique, offrant toujours la même explosivité une fois aux pieds, une bonne stabilité et un bon compromis entre maintien du pied et liberté de mouvement au niveau de la cheville. Anthony Edwards a en tout cas l’air d’apprécier !

CONFORT GÉNÉRAL

La A.E. 2 est parée pour l’attaque ! Sa coupe assez basse offre de la liberté au niveau de la cheville. Il faut s’assurer de lacer le dernier « insert » pour davantage de maintien. Le talon est tout de même bien maintenu, par sa finition plus haute et un rembourrage intérieur généreux.

L’aération reste minimale même si l’empeigne paraît peu épaisse. Le confort général est plutôt bon, même si c’est l’aspect dynamique et réactif qui ressort en premier lieu. A noter enfin, comme sur la A.E. 1, la A.E 2 n’est pas spécialement légère, dépassant cette année les 450 grammes.

Note : 8,5

AMORTI

Adidas a sensiblement conservé le même attelage que sur la AE 1 pour cette deuxième version pour composer la semelle intermédiaire. On retrouve une bonne couche de mousse LightBoost sur toute la longueur assortie à un amorti LightStrike.

Du classique pour la marque aux trois bandes pour un résultat toujours aussi bon et un rebond également très confortable.

Note : 9

TRACTION

La AE 2 est un appel à la vitesse et sa semelle extérieure en caoutchouc a été conçue pour épouser le terrain à pleine vitesse à la perfection.

L’effet est peut-être accentué par la « plaque de propulsion » prenant la forme d’un X sous la semelle et qui accompagne les appuis latéraux les plus dynamiques mais aussi sur de la propulsion vers l’avant, avec sa pointe “agressive”.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

Les parois en TPU à l’avant du pied et les renforts latéraux au niveau du talon assurent le maintien minimum. La cheville est en revanche très libre, comme pour la AE 1, pour coller au mieux avec le style de jeu de « slasher » d’Anthony Edwards. Cet effet peut toutefois être atténué à condition de lacer le dernier œillet.

Pour un modèle du genre, la stabilité de la AE 2 est remarquable. Pas de sortie de route, c’est du 100% garanti sans risque.

Note : 8,5

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Même si on reconnaît le style, cette deuxième version s’éloigne un peu du caractère singulier de la A.E. 1 avec sa cage latérale en TPU alvéolé. La tige est ici un peu plus classique, avec une empeigne en mesh assortie de renforts rayés sur les parties latérales avant, rappelant la cage du modèle précédent.

Les renforts à l’arrière complètent le dispositif pour donner un style épuré, un peu inspiré de la ligne Harden, sans fioritures. Le logo du joueur figure sur la languette, celui d’adidas au niveau du talon, et c’est à peu près tout. De la sobriété à faire rimer avec efficacité sur les parquets.

Sept coloris sont pour l’instant disponibles. Pour une chaussure sortie il y a à peine plus de trois mois, c’est plutôt bon signe. Le premier coloris “With Love”, rendant hommage au “Peach State”, l’état de Géorgie dont Anthony Edwards est originaire, avait été une franche réussite avec ses tons couleur pêche.

Le modèle semble également tenir la route en termes de durée de vie. Rien de négatif à signaler au niveau de la semelle extérieure. L’attelage formant la tige devrait aussi avoir de quoi durer dans le temps. Attention à bien prendre soin du talon au moment de l’enfiler pour préserver son apport au niveau du maintien arrière. Rien de négatif à signaler pour le reste.

Note : 8,5

VERDICT DE LA A.E. 2

Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.

La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.

L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 477 grammes

Prix : disponible à 130 euros sur Basket4Ballers (réduction de -20% sur les coloris “With Love”, “Blue Fusion” et “Christmas”, -10% sur le “Core Black”)

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

