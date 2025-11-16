Converse en a rêvé, Shai Gilgeous-Alexander l'a fait. Comme si son destin était tracé, la SHAI 001 a fini sa course avec un trophée de MVP de la saison régulière, des NBA Finals et un titre de champion NBA à ses pieds, trois mois seulement après avoir été dévoilée, lors du dernier All-Star Game.

Basketteur hors pair, qui domine désormais dans la plus prestigieuse ligue du monde, Shai Gilgeous-Alexander se devait d'avoir une chaussure à son nom. Mais son entrée dans ce cercle très fermé devait également se faire par la grande porte.

Une œuvre d'art (ou un modèle d'esthète)

Artiste sur le terrain, SGA l'est aussi en dehors, et sa passion pour la mode mais aussi la qualité de son coup de crayon l'ont poussé à s'investir à fond dans la conception de sa première chaussure signature.

La paire reste avant tout une chaussure « basket », axée pour les profils dans le genre du meneur du Thunder, explosifs, vifs sur leurs appuis, avec une qualité d'adhérence qui n'a rien à envier aux références de la gamme et aussi un très bon maintien. Mais la SHAI 001 est plus que ça, c'est une petite œuvre d'art, dessinée par le joueur en personne, qui prend le contre-pied de la concurrence par son design épuré.

“Pour moi, c'est comme s'il y avait deux côtés en moi. Il y a le joueur de basket et l'artiste. C'est comme ça que je le vois”, avait-il déclaré à l'occasion de sa sortie. La SHAI 001 en est le plus beau symbole.

CONFORT GÉNÉRAL

La chaussure se démarque d'entrée par son design et son travail esthétique, fruit de la main de Shai Gilgeous-Alexander. Pas de fioritures, un zip pour recouvrir les lacets qui donne à l'ensemble un petit côté « lifestyle », et une paire qu'on pourrait tout aussi bien porter à la ville. Le seul inconvénient de ce parti pris se situe peut-être au niveau de l'aération. La tige est complètement hermétique. Les quelques trous au niveau de la languette « intérieure » ne brassent pas d'air. C'est sans doute le prix à payer pour avoir du style selon SGA !

On s'habitue rapidement au dispositif, à savoir qu'il faut bien serrer les lacets afin de pouvoir fermer le zip correctement. L'avantage, c'est que le maintien est toujours optimal. Les rembourrages au niveau du talon sont généreux et le support en TPU assure aussi un super maintien.

Le confort général n'est pas le point fort de la chaussure, et pour cause, on sent très vite que la paire a été conçue pour des profils dynamiques, qui ont besoin de répondant sur leurs appuis et d'une semelle très réactive.

Note : 8,5

AMORTI

La SHAI 001 avait besoin d'une semelle intermédiaire pas trop axée sur le confort pour rester suffisamment explosive au contact du sol et correspondre au style de Shai Gilgeous-Alexander. Celle-ci favorise donc le rebond plutôt que l'amorti.

La semelle intermédiaire est composée de la mousse « CX » développée par Converse avec une base en polyuréthane qui s'affine vers l'avant du pied, complétée par une unité Air Zoom qu'on ne sent presque pas, toujours fidèle à cette idée de dynamisme.

Note : 8,5

TRACTION

L'adhérence est tout bonnement exceptionnelle. Pour les amateurs de sensations fortes en termes d'appuis et d'impulsions, faites-vous plaisir, la SHAI 001 est là pour ça !

La semelle extérieure en caoutchouc et ses chevrons parfaitement quadrillés offrent la sensation d'accrocher vraiment au sol. Le rendu est excellent sur ce point, du niveau de ce qui se fait de mieux sur le marché, au sommet duquel on retrouve généralement la dernière Air Jordan.

Note : 9,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est aussi l'un des gros points forts de la paire. Le système de zip recouvrant les lacets permet de resserrer les deux parois latérales au maximum, ce qui apporte un vrai plus. Le support en TPU est également costaud à l'arrière pour maintenir le talon.

Rien de particulier à redire sur la stabilité. On est bien sur ses appuis, et l'absence d'une plaque en plastique ou en carbone sous le milieu du pied n'est pas préjudiciable, contribuant peut-être même à apporter un peu plus de légèreté à l'ensemble.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Tout a été pensé et dessiné par Shai Gilgeous-Alexander, à commencer par son logo présent sur la languette, qui a été dévoilé à cette occasion. Son design a été particulièrement recherché, avec les contours d'un 2, son numéro à OKC, mais aussi d'un autre 2 inversé en clin d'œil au numéro 22 qu'il portait à Kentucky.

Le design de la paire est également assez unique, entre le zip central et les parties moulées au niveau du col notamment. La tige est épurée au possible, sans aucun motif ni signature. Un simple logo Converse pour recouvrir le talon et c'est tout. Les trois premiers coloris sortis témoignent également de cette volonté de sobriété, d'un ton unique à peine nuancé.

La SHAI 001 veut s'ériger en modèle sur le plan technique mais aussi artistique. Là encore, tout a été dessiné par SGA, amateur de mode et fin dessinateur à ses heures perdues. Le résultat donne cette chaussure dans laquelle le meneur du Thunder se sent aussi bien sur le parquet qu'en ville.

“J'en suis arrivé à un point où j'ai fait des croquis, je les ai mis ensemble et j'ai créé quelque chose. J'adore le résultat. J'ai continué à travailler jusqu'à ce que j'arrive à un produit que j'aime et que je trouve présentable”.

Rien de négatif à signaler niveau durée de vie après quelques utilisations. La semelle semble pouvoir tenir sur la durée et la tige paraît assez robuste. À voir peut-être l'érosion des moulures au niveau du col.

Note : 9

VERDICT DE LA SHAI.001

Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.

La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d'un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d'adhérence (et c'est encore le plus important). Et de l'autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.

C'est une véritable œuvre d'art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu'à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c'est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.

Note : ⭐⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 44) : 498 grammes

Prix : disponible à 130 euros sur le site officiel de Converse (restock le 20 novembre)

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

