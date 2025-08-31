Test de chaussures : la Peak Big Triangle 4, c’est de la dynamique !

On le dit à chaque occasion, les modèles basket conçus par Peak Sports réservent régulièrement de très bonnes surprises. Il y a eu la collection de Tony Parker, la très bonne de Lou Williams, puis la ligne « Peak Flash » qui ont érigé en référence la mousse « Taichi ».

Alors que la Peak Flash en est à sa sixième paire, la dernière en date est donc la collection « Big Triangle », qui est venu équilibrer le tout avec des modèles orientés pour satisfaire des profils d'extérieurs très incisifs sur leurs appuis. Cette Big Triangle 4 confirme la tendance avec une chaussure résistante et une semelle optimisée pour du rebond et des prises d'appuis dynamiques.

La sensation de vitesse est au rendez-vous et la bonne adhérence est assurée par la qualité de la semelle extérieure en caoutchouc, sans oublier la bonne stabilité et le maintien du talon assuré par un gros renfort en TPU à l'arrière de la chaussure.

La Big Triangle 4 complète ainsi parfaitement l'arsenal de Peak Sports qui prouve aussi qu'il sait opter pour des modèles plus « agressifs », avec une semelle peut-être un peu moins confortable mais bien plus réactive sur ses appuis.

CONFORT GÉNÉRAL

Une coupe basse donc pas de souci pour chausser cette Big Triangle 4, dotée de deux tirettes présentes sur la languette et à l'arrière de la chaussure. Le col et et languette agréablement rembourrés, juste ce qu'il faut.

Une fois aux pieds, le confort général est bon, même si on sent également que la paire met l'accent sur la réactivité et le dynamisme. On est très loin d'une Lou Williams 3 ou même de la plupart des modèles Peak avec des semelles intermédiaires généreusement fournies en mousse Taichi. Le dosage opte cette fois davantage vers le dynamisme que le confort.

Dernier point, et pas le moins important, la tige plutôt légère et les petits points sur les parties latérales œuvrent également à la bonne aération du pied.

Note : 8/10

AMORTI

Peak a pour habitude de mettre le paquet sur l'amorti à grand renfort de mousse Taichi. Ce modèle prend donc le contrepied avec une fine couche Taichi sous le talon et un amorti « Super P-Motive » qui se fait à peine sentir sous l'avant du pied.

Le modèle optimise donc davantage le rebond, les accélérations avec une semelle plus rigide qu'à l'accoutumée mais aussi plus réactive.

Note : 8/10

TRACTION

Une semelle extérieure en caoutchouc classique avec chevrons muti-directionnels qui font le job. À noter que la paire est à privilégier en « indoor » pour offrir la meilleure adhérence. La différence se fait peut-être plus sentir sur ce modèle que sur la concurrence.

La semelle remonte bien sur les côtés à l'avant de la paire pour inciter à foncer sur les appuis dynamiques et latéraux. Elle accroche peut-être moins bien que les modèles référence du genre, mais tient parfaitement la route.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

C'est plutôt l'un des bons points de la chaussure, avec son support en TPU imposant et résistant sur toute l'arrière de la chaussure. Le talon y est donc parfaitement maintenu. Le reste du pied et le col ne disposent pas de dispositifs particuliers pour le maintien. Au contraire, l'idée est ici de laisser la plus grosse liberté de mouvement.

La stabilité est correcte, là encore sans artifice particulier si ce n'est la traditionnelle plaque en TPU sous le milieu du pied pour stabiliser l'ensemble et accompagner les impulsions vers l'avant.

Note : 9/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Le design est simple mais surtout efficace. Entre ses trous d'aération, ses deux tirettes ou son renfort arrière en TPU pour le maintien, rien n'a été laissé au hasard, et le mot d'ordre reste la performance.

Pour le reste Peak a soigné ses finitions sur une tige entre mesh et matière synthétique. Le thème du triangle est bien sûr présent, avec le logo de la marque en forme de triangle sur l'avant du pied, les deux parois latérales qui se rapprochent sur les derniers œillets pour apporter le même effet. La tirette avant se termine également par un triangle.

Les petits détails sont nombreux, disséminés un peu partout, comme les mentions « Attitude » sur le talon, sur la languette et l'avant du pied, les « Peak Taichi » au niveau du talon et « P-Soon » sur l'avant de la semelle intermédiaire, où l'on peut également lire « Peak BB Atitude 4.0 New Era Same Attitude ». Le modèle se veut futuriste et axé sur la sensation de vitesse, avec déjà quatre coloris disponibles, entre rouge, vert, rose et violet.

La durée de vie pourrait bien être un autre point positif de la paire. La semelle a de quoi tenir sur la longueur et la tige paraît suffisamment résistante, avec son renfort robuste en TPU à l'arrière pour résister à l'usure du temps.

Note : 8,5/10

VERDICT DE LA PEAK BIG TRIANGLE 4

Peak n'a plus à démontrer son savoir-faire en matière de sneakers après avoir régulièrement présenté des modèles très complets. La collection Big Triangle en fait partie avec cette année une Big Triangle 4 qui va ravir les « slashers » et profils les plus vifs et dynamiques, à la Malik Monk, qui a porté la paire cette saison, sous ce coloris “Electric Green” notamment.

La paire se démarque ici en mettant l'accent sur l'aspect réactif d'une semelle axée sur le rebond et la prise d'appui dynamique, au détriment d'un peu plus de confort. Le maintien du talon, l'adhérence, la bonne aération et l'équilibre entre légèreté et résistance font partie des autres points forts de ce modèle, un de plus à classer parmi les bonnes surprises de l'équipementier chinois, aux côtés de la ligne Flash et de la collection signature d'Andrew Wiggins.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 405 grammes

Prix : disponible à 110 euros sur Peaksports.fr

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

