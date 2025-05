Alors que débarque la KD 18, la ligne de Kevin Durant a amorcé un nouveau virage depuis trois ans en s’adaptant aux nouveaux besoins de son joueur signature. La trentaine bien tassée, l’ailier des Suns reste un attaquant hors pair, pour certains le meilleur de l’histoire, mais il n’a plus les mêmes priorités.

Depuis la KD 15, l’accent a notamment été mis sur la qualité du maintien du pied, avec différents dispositifs reliés aux œillets pour bien le contenir. Le confort a aussi été progressivement amélioré, au niveau de la semelle notamment. Une dynamique générale qu’on retrouve sur cette KD 18 qui accentue même peut-être le trait au niveau du maintien avec ces lanières en TPU recouvrant l’empeigne.

Pour le reste, et c’est ce qui fait sa force, la paire est complète à tous les niveaux, avec une semelle extérieure intelligemment dessinée pour une adhérence remarquable, une bonne qualité de rebond et de la stabilité. Chacun se fera son avis selon ses goûts au niveau du design, mais niveau technique, la KD 18 est un modèle du genre.

Prix : 160 euros sur le site Basket4Ballers

CONFORT GÉNÉRAL

La KD fait partie des Nike justement taillées et c’est également le cas sur cette 18e version. Comme sur la KD 17, le col est généreusement rembourré. La languette est toujours aussi agréable au toucher qu’en termes de sensations. Petit bémol peut-être sur les lacets, un peu fins, et courts.

L’ensemble reste très correct au niveau confort, avec une semelle intermédiaire bien dosée. Pour ce qui est de l’aération aussi, l’assemblage entre mesh et textile pour composer la tige offre une très bonne « respirabilité ».

Note : 8,5

AMORTI

Deux dispositifs viennent assurer la qualité de l’amorti et compenser quelque peu la rigidité de la mousse Cushlon 3.0 pour maintenir un bon rebond. L’arrière du pied repose ainsi sur une unité Air Strobel pour plus de confort sous la zone du talon. On trouve également une belle unité Zoom Air sous la voûte plantaire afin de garantir aussi un peu de souplesse à l’avant du pied.

L’ensemble rend la KD 18 plutôt complète, avec un bon compromis entre la nécessité de garder une semelle « dynamique » mais aussi d’offrir un peu de confort, qu’on ressent bien sous le talon.

Note : 8,5

TRACTION

Un des très bons points de cette KD 18, avec sa semelle en caoutchouc à chevrons qui fait la différence par ses rainures ondulées et bien échancrées.

L’accroche avec le sol n’en est que plus efficace et on peut espérer que les sensations restent optimales dans la durée même avec une usure poussée.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’est le point fort de la KD depuis la KD 15 et c’est ce qui fait encore sa particularité sur cette KD 18, la qualité du maintien du pied.

Le maintien au niveau du col est bon avec également un support en TPU inséré sur la paroi du talon, mais c’est surtout ce dispositif de « lanières » en TPU, allant de la base de la semelle jusqu’aux œillets qui fait la différence. Une fois la chaussure bien lacée, ces cinq lanières viennent parfaitement contenir le pied. Un petit plus sécurisant pour Kevin Durant qui peut ainsi exécuter ses appuis sans crainte.

Les retours sont également plutôt bons pour ce qui est de la stabilité, notamment grâce au bon travail de la semelle extérieure. Les contours extérieurs de la semelle ne sont pas spécialement exagérés mais la base reste assez large pour garantir de bons appuis latéraux, là aussi, sans quelconque frayeur.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Dix-huit paires signature pour Kevin Durant, et Nike parvient encore à innover. Après le côté « Nike TN » de la KD 17 qui agissait également sur le maintien du pied, la KD 18 accentue un peu plus cet aspect cette fois avec ces lanières formant une cage en TPU bien plus imposante, principale nouveauté de ce modèle au rayon « design ».

Comme sur la KD 17, le « Swoosh » ne figure plus sur l’empeigne mais à l’arrière, au niveau de la malléole. On retrouve les finitions habituelles avec le logo du joueur sur la languette et sous la semelle, la pastille « Easy » à la basse du talon.

Les inscriptions présentes sur la partie intérieure de la languette pourraient changer au gré des coloris. Sur les deux premiers coloris « New-Stalgia » et « Street Sport » déjà disponibles en France, on peut y lire « Easy » et « Money » en clin d’œil au surnom de Kevin Durant.

Pour ce qui est de la durée de vie, le bilan est mitigé. Si la semelle extérieure semble avoir de quoi tenir sur la long, la tige est davantage préoccupante. Il y a notamment cette bande latérale qui forme la base des cinq lanières qui pourrait être problématique avec un peu d’usure. La cage en TPU est un plus sur le maintien, mais une option peut-être un peu plus risquée face à l’usure. Il faudra en prendre soin, pour assurer la meilleure qualité de maintien à l’ensemble.

Note : 8

VERDICT DE LA KD 18

Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d’accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c’est écrit sur la boîte : « Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant ».

Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu’aux œillets pour bien comprimer le pied. C’est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l’avoir bien compris.

Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

Pour assurer sa promotion, Kevin Durant est d’ores et déjà en vacances depuis le début des playoffs. Son principal ambassadeur est donc Chet Holmgren, qui a porté le coloris « New Stalgia » lors de la série face à Memphis.

Note :⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 477 grammes

