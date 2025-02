Chet Holmgren reprend son rôle d’épouvantail

Numéro 1 de la NBA, le Thunder évoluait pourtant depuis trois mois sans son pivot titulaire, Chet Holmgren. Victime d’une fracture du bassin, le jeune intérieur effectuait sa grande rentrée cette nuit face aux Raptors, et tout s’est très bien passé.

Titulaire, il compile 4 points, 5 rebonds, 4 contres et 2 interceptions, et pendant ses 22 minutes passées sur le terrain, le différentiel du Thunder est de +22. « Cela marque son retour au jeu, mais son retour à son meilleur niveau n’est pas encore terminé », nuance Mark Daigneault. « Il faut du temps pour qu’un joueur qui a été absent aussi longtemps, surtout pour une blessure sur le bas du corps, retrouve sa condition physique, son endurance, son rythme, tout ça. Nous allons donc continuer à travailler avec lui probablement sur une base hebdomadaire. Mais c’était un excellent début. »

Un véritable intimidateur

Auteur d’un gros contre sur une tentative de dunk de Scottie Barnes, Chet Holmgren a repris son rôle d’épouvantail, et ESPN rapporte que face à lui, les Raptors n’ont inscrit qu’un tir sur huit ! Cette saison, ses adversaires directs shootent à 38.6% face à lui, et personne n’est plus dissuasif en NBA. Pas même Victor Wembanyama.

« Cela m’avait tellement manqué et je me suis donné à fond pour pouvoir revenir sur le terrain. Je suis donc heureux et enthousiaste » réagit-il. « Mais ce ne sera pas le « Chet Holmgren show ». C’est le Thunder. Que je sois blessé ou pas, cela restera comme ça. J’essaie simplement d’aider cette équipe à gagner, quels que soient les moyens. Je ne veux pas être une attraction et que ça nous dévie de notre objectif, qui est de gagner des matches ».

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 10 27 50.5 37.8 77.6 1.6 7.1 8.7 2.0 1.8 0.8 2.3 2.6 16.4 Total 92 29 52.7 37.0 79.0 1.6 6.4 8.0 2.4 2.3 0.7 1.7 2.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.