Test de chaussures | La Puma All-Pro Nitro 2 prolonge le plaisir

La All Pro Nitro aura été une magnifique « success story », une de plus pour Puma, qui multiplie les bons coups depuis cinq ans. Dernière paire en date de la collection Nitro, elle aura été mise en avant pendant deux longues et belles années, avec en conclusion l’épopée incroyable de Tyrese Haliburton en playoffs, et du point de vue français le lancement d’un coloris dédié au créateur de contenu basket et sneakers Rookicks, spécialement conçu par l’intéressé.

L’heure du changement était toutefois arrivée alors que plus de 25 coloris de la Puma All-Pro Nitro ont eu le temps d’investir le marché. Voici donc la Puma All-Pro Nitro 2, disponible en France depuis bientôt deux mois et qui a tout pour connaître la même destinée.

À vrai dire, Puma n'a pas révolutionné la ligne avec cette Puma All-Pro Nitro 2. Sur le plan technique, on retrouve les mêmes atouts que sur le modèle précédent, avec son imposante mousse Nitro SQD, qui garantit un très bon confort mais aussi du dynamisme sur l’avant du pied et les appuis latéraux.

La tige en mesh a été soignée avec des bandes « PWR Tape » et l'ensemble a été quelque peu revu au niveau design, entre l'ajout d'un aileron à l'arrière ou les coupes originales de la languette et au niveau des lacets.

Le lifting est bienvenu et il n'y a pas de mauvaise surprise : le rendu est toujours aussi bon !

CONFORT GÉNÉRAL

On attaque sans doute avec le premier point fort de ce modèle : le confort général. Tout y est, la languette aux contours redéfinis est agréable, le col est bien rembourré, et la générosité de la semelle intermédiaire… C'est un plaisir à chaque foulée.

On peut aussi souligner que la chaussure est légère grâce à sa tige, solide mais bien aérée. Le rendu global est équivalent à celui de la All-Pro Nitro 1, très bon !

Note : 9/10

AMORTI

La semelle SQD sans artifice en guise de semelle intermédiaire, c'est un gros coup de cœur, et ça ne date pas d'hier. Confortable à l'arrière et affinée vers l'avant du pied pour offrir plus de dynamisme, elle s'érige en référence du genre. Sur les appuis latéraux, vers l'avant, comme sous le talon, la sensation est exceptionnelle.

Note : 9/10

TRACTION

On reste sur une semelle extérieure en caoutchouc translucide offrant un grip d'élite, une fois encore, avec le même rendu qu'il y a deux ans. On retrouve cette fois des motifs circulaires sous le talon, et sous forme de losange sous l'avant du pied.

Le résultat est encore très bon. Sur les appuis latéraux, les départs vers l'avant, l'adhérence de la semelle extérieure est irréprochable.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

On s'attendait à mieux, peut être à cause des contours des deux parois resserrées, une fois la paire bien lacée. Mais on imagine que c'est aussi une volonté de Puma, de laisser de la liberté de mouvement, au niveau de la cheville notamment.

Les bandes « PWR Tape » sont aussi là pour ça, assurer un certain maintien du pied, mais l'effet est vraiment minime.

Niveau stabilité, pas grand chose à redire, les contours extérieurs de la semelle et la qualité du grip permettent d'oser les appuis les plus inclinés et de pousser à fond sur les départs vers l'avant.

À noter également la présence d'une plaque « Pro Plate » en TPU entre la semelle intermédiaire et extérieure pour éviter que la mousse ne s'affaisse trop et assurer un ensemble plus stable.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Après avoir conservé le même attelage technique, la All-Pro Nitro 2 s'est donnée pour défi d'innover un peu au niveau finitions. Rien de fou à l'arrivée, puisqu'on reconnaît quand même l'ADN de la collection All-Pro au premier regard.

Soulignons tout de même le nouveau « Puma branding », ici en mode 3D sur l'avant du pied, deux superpositions en daim au niveau des œillets, et le côté « aileron » ressortant sur le talon pour l'aspect aérodynamique. Les contours des deux parois latérales, plus affinées vers l'avant du pied et de la languette, font également partie des innovations.

La mention « All Pro » est toujours visible sur la partie latérale intérieure, tout comme la « Nitro SQD » sur la semelle intermédiaire. On imagine que les finitions seront amenées à évoluer au fil des coloris. Puma a d'ailleurs démarré très fort en sortant cinq coloris dès les premières semaines de la All-Pro Nitro 2. Petit bonus sur le plan écologique, la tige est composée d’au moins 20 % de matériaux recyclés.

La durée de vie sera sans nul doute un gros point fort du modèle, grâce à la composition de la tige en mesh « Ultraweave » qui a été travaillée pour que l'ensemble puisse être résistant mais aussi “respirant”. Un petit doute en revanche sur la durabilité et la résistance des deux plaques en daim et de l'aileron, petit gadget qui pourrait bien être le premier à s'abîmer au fil des frottements.

Note 8/10

VERDICT DE LA PUMA ALL-PRO NITRO 2

Deux ans, c'est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes.

Sans surprise, c'est encore du très bon boulot. Le test ne fait d'ailleurs que confirmer tout le bien qu'on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme.

En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente, foncez pour cette première chaussure de la saison notée cinq étoiles !

Note : ⭐⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 358 grammes

Prix : disponible à 130 euros sur le site officiel de Puma

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

