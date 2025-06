Gros succès pour la Puma All-Pro Nitro de Rookicks

La belle histoire continue pour Rookicks et sa Puma All-Pro Nitro conçue en collaboration avec Puma. L’influenceur, spécialiste des tests de chaussures, avait déjà eu l’honneur de voir Tyrese Haliburton en personne porter sa paire en fin de saison régulière. Puis, ce week-end, pour sa sortie en grande pompe, sur son site internet et Basket4Ballers notamment, le stock s’est écoulé en moins de 48 heures !

Il faut dire que le modèle est magnifique, avec sa tige aux tons rose et violet (le choix de son fils) et des motifs d’écailles rappelant la « Mamba Mentality » dont l’influenceur a été un fervent disciple. En derniers détails, on retrouve le logo « R » de Rookicks sur la languette et les mots « Humble » et « Hungry » écrits sous la semelle, inspirés cette fois de Kyrie Irving.

La « Collab du peuple » a visiblement été un succès puisque le peuple a été au rendez-vous, et que la paire, mise en vente à 130 euros, n’est pour l’instant plus disponible…

Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro

Puma a mis le paquet sur le basket ces dernières années et a vu ses efforts être récompensés, notamment par le succès de la ligne signature de LaMelo Ball, mais aussi par son engagement pour mettre en valeur le basket féminin et la WNBA avec Breanna Stewart.

Cette troisième version autour du thème Nitro vient ainsi confirmer le retour en force de l’équipementier allemand avec un modèle susceptible de plaire à une large cible et Tyrese Haliburton comme tête de gondole. Un peu comme pour le meneur des Pacers, on ne sait pas encore à quel niveau cette All-Pro Nitro marquera l’histoire de sa génération, mais il y a de quoi en attendre beaucoup de bonnes choses.